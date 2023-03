Sabato 4 Marzo alle ore 14.30 allo Stadio Don L. Di Iorio il Santa Maria la Carità incontra il Barano, la partita è valevole per la ventiquattresima giornata del Campionato di Promozione Girone B. Il Santa Maria la Carità di mister Durazzo nell’ultimo match disputato nell’impianto sammaritano è uscita ancora una volta con il bottino pieno ai danni del San Sebastiano, sfida piena di colpi di scena con rimonte e contro rimonte. A sette minuti dal termine regnava l’equilibrio fin quando il funambolico Tarallo per l’occasione da attaccante puro trasformava un cross dalla sinistra e insaccava in rete portando la brigata rossazzurra a 63 punti in classifica con un distacco di 20 lunghezze dalla seconda della classe.

L’avversario

Sull’Isola la squadra a tinte bianconere nell’ultimo turno nel suo stadio si è imposta di misura: 1-0 con la rete di Fiorentino sulla quinta forza del Campionato, La Viribus Unitis portando a casa tre punti di vitale importanza e avvicinandosi sempre più al San Vito Positano che è la prima squadra al di fuori della zona playout. Il Barano è sceso così in campo: Trani V, Lubrano, Trani M., Saurino, Annunziata, De Simone, Fiorentino, Conte, De Luca, Cantelli, De Luise; in panchina: Di Maio, Di Iorio Antonio, Formisano, Di Sapia, Di Meglio, Di Iorio, Silvielli, Galoui, Di Iorio Andrea. Il Barano figura al dodicesimo posto con 25 punti frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e 12 sconfitte. Il Top Scorer della formazione isolana è Cantelli con 4 marcature.

I precedenti

Non è la prima volta che le due squadre si incontrano in questa stagione sono ben 3 i match, due dei quali a favore del Santa Maria la Carità. Il Barano ha però eliminato la squadra rossazzurra dalla competizione tricolore: forte del vantaggio all’andata di 3-1, al ritorno nonostante la vittoria per 3-2 la formazione isolana ha avuto la meglio. In Campionato all’andata al Comunale il Santa Maria la Carità rifilò tre reti al Barano grazie ad una doppietta di Blasio e al gol di Talia.

Il tecnico del Santa Maria la Carità nel post partita contro il San Sebastiano

“A venti punti dalla seconda e a poche giornate dal termine non ci possiamo nascondere. Ormai il gioco è fatto, il nostro è un carattere da capolista , dobbiamo rispettare noi stessi e quel che abbiamo fatto , andiamo sull’Isola per Vincere”.

Come seguire la partita

Per la gara non è prevista diretta video (nel caso in cui venga trasmessa da qualche emittente locale sarà comunicato tempestivamente) sarà possibile seguire in diretta la Cronaca testuale del match sul canale telegram: acdsantamarialacarita e i continui aggiornamenti sulle pagine Instagram e Facebook.