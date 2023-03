Entrando nel tipo di intrattenimento per le scommesse sul calcio, ogni giocatore vuole vincere la casa e creare divertimento per se stesso. Tuttavia, non è semplice e per aiutarti a scommettere, condivideremo 4 super consigli sulle scommesse che i siti di scommesse non vogliono mai che tu sappia. Con questi suggerimenti sulle scommesse, massimizziamo sicuramente la tua percentuale di vincita.

Un allibratore rispettabile che vale la pena scegliere raramente aumenterà o diminuirà improvvisamente la scommessa, il che indica che la casa non è sicura e vuole ingannare i giocatori. Inoltre, catturare il cambiamento delle quote rende anche più facile per i giocatori vincere le scommesse che piazzano bet app di scommessa. Pertanto, l’ampiezza, il processo di modifica dell’odds ratio, è un fattore per i giocatori. un giocatore esperto è estremamente interessato.

Consiglio di scommessa numero 1

Meno selezioni su cui un giocatore scommette, maggiori sono le sue possibilità di vincita e viceversa. Se vuoi massimizzare la tua percentuale di vittorie, pensa in piccolo e non essere avido. Una coppia o un’opzione è sufficiente. Se è molto, dovrebbero essere 3 o 4! Inoltre, sebbene i parlay siano molto attraenti, con ogni selezione aggiuntiva, la probabilità di perdere è molto più alta. Il giocatore indovina tutto correttamente, ma solo una scelta sbagliata perderà tutto. Questo è esattamente ciò che la casa vuole dal giocatore. Alla fine, la maggior parte delle perdite del banco derivano da quelle scommesse singole.

Consiglio di scommessa numero 2

La performance è il principale fattore che determina l’handicap nelle scommesse sul calcio. La casa se ne rende sempre conto, quindi ha avuto un grande impatto sull’handicap. Ad esempio, una squadra che vince 5 partite di fila ha spesso un handicap elevato. Questa è spesso una trappola per indurre i giocatori a perdere con questo handicap. La squadra che scegli vince comunque, ma lo scommettitore perde la scommessa. I giocatori devono guardarsi intorno per ottenere le migliori quote prima che il croupier se ne renda conto. I giocatori noteranno una differenza nelle prestazioni di ciascuna squadra senza necessariamente fare affidamento sui risultati.

Consiglio di scommessa numero 3

Le quote sono alte, e se le quote partono da 1, scenderanno a 3/4, circa 3 ore prima della partita. Le vincite aumentano nei primi 30 minuti prima della partita. Ciò dimostra che la squadra di alto livello dovrà affrontare molti svantaggi. Pertanto, i giocatori dovrebbero scegliere la squadra più debole.

Nel frattempo, se la scommessa diminuisce e le vincite rimangono le stesse, il giocatore dovrebbe scegliere la squadra debole. Se l’handicap è 0,5 e anche la probabilità di vincita è maggiore, dovresti scegliere anche la squadra debole.

Consiglio di scommessa numero 4

Secondo la condivisione di esperti della professione, la sottolineatura selettiva è un trucco per le scommesse sul calcio attraverso la loro rete di sangue e sangue. Se sai come scegliere il perdente da colpire, hai una possibilità perfetta per migliorare il tuo tasso di vincita. Tuttavia, se non sai come giocare la puntata più bassa, puoi fare riferimento ad alcuni dei seguenti modi:

Dovrebbero scegliere il perdente per le partite con una grande squadra ma sono in calo di rendimento, scivolando a lungo in discesa.

Partite dove la big ha appena conquistato una vittoria importante.

Scommetti solo su partite importanti che interessano molti giocatori.

Studiamo le prestazioni di entrambe le squadre. Soprattutto le squadre grandi e famose per determinare i loro recenti successi. Questo ti aiuterà a dare i giudizi più logici. Di solito, non importa quanto sia forte la squadra, ci saranno momenti in cui le loro prestazioni diminuiranno.

Applicando bene le 4 esperienze di scommessa di cui sopra, puoi sicuramente possedere il tasso di vincita massimo. Ma va anche ricordato che quando si applica, è necessario essere flessibili se lo stampaggio non è una scelta saggia.

Segnali per identificare quando la partita è in corso

Un segno che le probabilità cambiano quando si entra nel gioco è che ci saranno alcuni fattori che faranno decidere alla casa se cambiare le probabilità o meno. Il primo è quando la puntata di cui sopra non ha ancora raggiunto il limite di denaro che la casa spende. La seconda è che le puntate superiore e inferiore hanno la stessa puntata (ad esempio, sono pari a 0,94).

Perché la squadra sopra è intrinsecamente la squadra con più opzioni. Ma è equivalente solo alle travi inferiori. Ma attualmente, la scommessa ibrida è pari al perdente. Se la casa è costretta ad adeguarsi per creare equilibrio, perché quando appare uno dei due fattori di cui sopra, in particolare il secondo fattore, i giocatori devono considerare immediatamente se mettere da parte o posticipare i soldi, migliorando così le loro probabilità di vincita. vincere più in alto.

I segni di identificazione compaiono prima del tempo di gioco

Prima dell’orario della partita, l’allibratore valuterà le prestazioni complessive delle due squadre. Allo stesso tempo, controlla la situazione complessiva delle scommesse dei giocatori totali. Quando durante la partita si è notato che c’era una grande differenza nei livelli delle due squadre, la maggior parte dei giocatori scommetteva sul squadra p. L’allibratore cambierà quindi le quote per ridurre l’importo delle scommesse sulla scommessa di cui sopra.

In questo momento, il segno rivelatore del cambiamento del tasso di probabilità è che la casa ridurrà gradualmente il tasso della porta superiore. Allo stesso tempo, il rapporto di pagamento della squadra inferiore viene aumentato in modo che i giocatori possano scegliere la scommessa inferiore. Alcuni trucchi che spesso vengono lanciati dalla casa in questa fase sono buoni affari. Affinché i giocatori siano attratti a cambiare idea, fornisci l’analisi relativa alla debolezza della scommessa di cui sopra. Da lì, si conclude che se continui a piazzare la scommessa di cui sopra, c’è un’alta probabilità che perderai. Molti giocatori perderanno la calma, perderanno le loro opinioni e saranno abbastanza scossi da perdere le loro scommesse.

Riepilogo

In breve, se l’odds ratio cambia o meno dipende da molti fattori. Ma per poterlo riconoscere presto, devi prestare attenzione al rapporto tra cibo per entrambe le squadre. Quando vedi che le quote cambiano con un ampio margine e in larga misura, è del tutto certo che le quote cambieranno.