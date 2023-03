Il capogruppo di +Europa nel consiglio regionale della Campania Salvatore Aversano: “Il nostro orizzonte è quello di dare vita a un centrosinistra coeso, pragmatico e vincente”. “Più Europa chiede un tavolo di confronto per fare sintesi con il Pd alle prossime elezioni amministrative. Siamo pronti a scendere in campo con liste autonome e competitive in molti comuni della regione Campania.

+Europa Campania, Aversano: “Subito tavolo di confronto con il Pd in vista delle amministrative”

Se ci sarà convergenza sugli obiettivi e sui contenuti fondamentali, il primo passaggio di questo percorso riteniamo che possa essere l’elaborazione di un documento condiviso che tracci le linee guida che le forze della coalizione di questo rinnovato centrosinistra si impegnano a rispettare”. A dirlo è Salvatore Aversono capogruppo in consiglio regionale del partito di Riccardo Magi.

“L’orientamento è l’unione delle forze liberali, moderate e progressiste”

“L’orientamento è l’unione delle forze liberali, moderate e progressiste. Auspichiamo una soluzione unitaria che tuttavia deve partire dalla volontà comune di stare insieme. Molte figure autorevoli dentro Più Europa, diversamente sono pronte a scendere in campo con candidature autonome. Nei territori assieme al portavoce regionale Raffaello Adesso abbiamo fatto un grande lavoro di aggregazione e siamo maturi per le prossime scadenze elettorali”, conclude Salvatore Aversano.