“All’ospedale di Boscotrecase, situato all’Asl Napoli 3 Sud, una delle più popolose d’Italia, si sta negando il diritto alla sanità pubblica”. Lo ha dichiarato, durante la presentazione della sua interrogazione in aula, il senatore del M5s Orfeo Mazzella. “Circa 1 milione di cittadini residenti e 300mila abitanti da oltre un anno non vedono la possibilità di avere il ripristino del pronto soccorso.

Mazzella (M5s): “A Boscotrecase si sta negando il diritto alla sanità pubblica”

E’ passato un anno infatti dalla nostra denuncia – aggiunge Mazzella – e oggi mi sento dire che ci vorranno ulteriori 4 mesi. E’ forse arrivato il momento di mettere in discussione alcuni punti dell’intero sistema nazionale visto che un pronto soccorso, riservato alle urgenze e alle emergenze, non funziona.

“Non servirà spostare il personale da un ospedale all’altro”

Ad oggi il Governo non solo non ha emanato nemmeno un provvedimento strutturale sui pronto soccorso, ma non ha mai affrontato nemmeno il problema principale: l’aumento del personale. Non servirà spostare il personale da un ospedale all’altro depauperando altri presidi ospedalieri se non si fa un intervento mirato”.