Serata di sangue a Napoli nel quartiere “Ponticelli”, periferia orientale del capoluogo partenopeo: un uomo è stato ucciso mentre era a bordo della sua automobile. L’omicidio è avvenuto poco prima delle 17 in via Ravioncello, all’altezza del civico 120. Sul posto i carabinieri che stanno effettuando tutti i rilievi del caso prima di avviare le indagini.

Napoli, omicidio al rione “Ponticelli”: 58enne ucciso mentre era in macchina

La vittima è Pasquale Manna, 58 anni, di Casalnuovo di Napoli, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo era a bordo di una Renault Twingo di colore bianco. Secondo una prima ipotesi investigativa Manna potrebbe essere stato colpito mentre era in auto nei pressi di un distributore di carburanti nel territorio di Volla.

La vittima potrebbe aver tentato la fuga dai killer

Dopo essere stato ferito dai killer l’uomo alla guida della Renault avrebbe tentato la fuga ma arrivato in via Vicinale Ravioncello, al rione Ponticelli di Napoli, sarebbe morto a causa delle ferite riportate. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’omicidio avvenuto con modalità riconducibile ad un agguato di camorra.