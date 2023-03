Allarme sanità a Santa Maria la Carità: un’ambulanza viene allertata dal sindaco Giosuè D’Amora per un anziano che, cadendo dalle scale, ha battuto la testa sull’asfalto. Ma i sanitari arrivano sul posto dopo circa un’ora dalla richiesta d’intervento. “Non è possibile – afferma il primo cittadino – che un’ambulanza impieghi circa un’ora per raggiungere Santa Maria la Carità dopo essere allertata.

Santa Maria la Carità, anziano cade e batte la testa: ambulanza sul posto dopo un’ora

Non è possibile – continua – che un anziano, dopo aver subito una caduta, deve stare a terra sopra una scalinata con la testa rotta e chissà quali altre fratture. Non è possibile che cittadini che cercano di allertare non hanno nessuna notizia dal 118”. E’ stato lo stesso primo cittadino a chiamare un’ambulanza. “Oltre 40 minuti dopo dalla prima chiamata non si sapeva – continua il racconto di D’Amora – se questa ambulanza arrivava da Vico Equense o da San Giuseppe Vesuviano, noi che ci troviamo a 5 minuti di distanza da Castellammare di Stabia.

“Non è possibile tacere su quanto subiamo quotidianamente”

Non è possibile che con il Covid abbiamo allestito centri tamponali e di vaccino e non riusciamo a migliorare la gestione delle urgenze e dei pronto soccorso. Rappresento un’istituzione e so bene i ritardi e le difficoltà che ci possono essere a causa della burocrazia. Ma so pure che non è possibile tacere su quanto subiamo quotidianamente per la nostra sanità”.