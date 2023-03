Allarme sicurezza a Scafati, c’è l’ennesimo furto ai danni di un imprenditore. “Colpita” stavolta la nota pizzeria “La Pergola” in via Catalano. Il raid è avvenuto a tarda notte. Stando a quanto ripreso dalle telecamere della videosorveglianza interna del locale, il furto si è consumato alle 3 e 30 del 1 marzo scorso. Le telecamere hanno ripreso il malvivente che, dopo aver scassinato agevolmente la porta d’ingresso, si è introdotto nella pizzeria ormai deserta per portare via il registratore di cassa.

Scafati, è allarme sicurezza: furto alla pizzeria “La Pergola”. Ecco le immagini del malvivente

Sull’ennesimo raid ai danni di un imprenditore cittadino stanno adesso indagano i carabinieri di Scafati. Nel frattempo, i residenti qui continuano a indignarsi. Sono già centinaia gli attestati di stima ricevuti, solo nelle scorse ore, dai proprietari del locale: imprenditori onesti e del resto molto conosciuti, che hanno deciso di denunciare il furto subito sui social, postando infatti sulla relativa pagina Fb il video integrale del ladro che, dopo essersi impossessato della cassa, è fuggito via a gambe levate, dileguandosi poi nel buio della notte.

L’allarme sicurezza continua dunque a crescere

“Abbiamo avuto visite! Scafati sempre più sicura” hanno scritto sulla loro pagina Fb, ironicamente, i titolari della pizzeria. “Ormai siamo il bronx” hanno risposto alla denuncia social alcuni scafatesi. E ancora: “Le autorità hanno chiuso gli occhi, ora sarebbe troppo tardi e faticoso per rimettere in piedi la città di Scafati”. L’allarme sicurezza continua dunque a crescere. Appena quattro giorni fa un imprenditore di Scafati, titolare di una concessionaria d’auto in via Poggiomarino, avrebbe infatti rischiato la vita per aver reagito a un tentativo di rapina.

Anche su quest’ultima vicenda, indagano i carabinieri della tenenza di Scafati. Secondo le prime ricostruzioni, Il titolare della concessionaria avrebbe reagito al tentativo di rapina. Uno dei rapinatori (almeno due a volto coperto, arrivati sul posto a bordo di uno scooter intorno alle ore 20, ndr) gli avrebbe esploso contro un colpo di pistola. Poteva finire in tragedia, ma, fortunatamente, l’imprenditore sarebbe stato colpito “di striscio” al fianco e, quindi, non sarebbe in pericolo di vita.

Salvatore Piro