Nel sottofondo del baule dell’auto erano occultati quasi 15 kg di cocaina purissima: la guardia di finanza della compagnia di Marcianise ha bloccato ed arrestato il corriere tra i caselli di Caserta. Quando le fiamme gialle hanno individuato l’autovettura sospetta e l’hanno fermata, il conducente si è mostrato agitato inducendo i militari operanti ad approfondire il controllo.

Caserta, arrestato corriere della droga: nel baule 15 kg di cocaina purissima

A seguito di un’accurata ispezione del mezzo è stato scoperto un sottofondo, ricavato nel baule posteriore e coperto da una spessa lastra metallica comandata attraverso un complesso meccanismo elettronico, al cui interno erano occultati 14 panetti di cocaina del peso complessivo di kg 14,800.

La cocaina avrebbe potuto generare guadagni illeciti per circa 2 milioni di euro

Il corriere è stato, inoltre, trovato in possesso di una somma in contanti pari a 1.025,00 euro, verosimilmente corrispostagli quale compenso per il trasporto della droga. Il responsabile, di origine rumena, è stato arrestato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria di Santa Maria Capua Vetere, tradotto presso la locale casa circondariale. La cocaina sottoposta a sequestro, una volta “tagliata” e immessa sul mercato, avrebbe potuto generare guadagni illeciti per circa 2 milioni di euro.