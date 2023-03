L’associazione Young Space, di cui già abbiamo parlato in un precedente articolo, ha organizzato a Castellammare insieme con altre associazioni una rappresentazione teatrale a scopo benefico per aiutare i familiari della piccola Mariarosaria a raccogliere la somma di denaro necessaria al delicato intervento al cuore a cui deve essere sottoposta. A presentare la serata saranno Amalia Bernardo e Gennaro de Marco.

Castellammare, a teatro per Mariarosaria: l’iniziativa benefica di Young Space

In scena, la “Compagnia Arcobaleno”, cui si affiancherà l’attore Gennaro di Maio, che presenterà lo spettacolo “La Cantata dei Pastori”. L’intero importo del biglietto sarà totalmente devoluto in beneficenza per Mariarosaria. Molto profonde e significative le parole di don Salvatore Abagnale: “Contribuire ad una causa così nobile è davvero segno di grande umanità. E la compagnia l’arcobaleno ancora una volta si gioca per ciò che è bello per ciò che è importante per ciò che rende il cuore degli uomini capaci di comprendere l’altezza alla quale è chiamato.

E lo fa con semplicità, lo fa con umanità, lo fa con il desiderio di poter incoraggiare la famiglia ma anche incoraggiare tutte le persone che vorranno con il proprio piccolo dono, il piccolo gesto contribuire a questo grande gesto profondo di fraternità, fraternità che si realizza in una bellezza che si realizza in una semplicità che si realizza in uno stare insieme in un sentirci tutti parte del popolo di un popolo che cammina che non si volta dall’altra parte ma che guarda al bisogno e alla necessità in questo momento per la piccola Mariarosaria e riesce ad essere segno forte per gli altri”.

Parrocchia e associazioni in campo

Insieme a Young Space la parrocchia Spirito Santo di Castellamare di Stabia e Anspi-SpritoSantoStabiae, le quali hanno organizzato l’evento con il patrocinio del comune di Santa Maria la Carità. In particolare, i presidenti delle associazioni ci tengono a ringraziare il sindaco Giosuè D’Amora, il vicesindaco Carmen la Mura e gli assessori Marilena Zambrano, Fioravante Lione e Agostino Elefante. A collaborare per questa nobile causa ci saranno anche le associazioni Nasi Rossi Clown Therapy, ‘Os…Are’ e Centro Cultura l’arcobaleno.

Le associazioni partecipanti ci tengono a ricordare che è possibile fare una donazione sulla piattaforma “Buonacausa.org”, cui si può accedere seguendo questo link: https://buonacausa.org/cause/unitiperilcuoredimariarosaria#.Y94LfwchqxE. Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Supercinema di Castellamare di Stabia il giorno 12 marzo alle ore 19.

Michele Mercurio