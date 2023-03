Dopo due settimane di stop per la disputa delle Final Eight di Coppa Italia e per le gare della Nazionale Italiana (Eurobasket), il campionato di serie A maschile di pallacanestro riprende questo fine settimana con la ventesima giornata. La Givova Scafati è attesa da un impegno quasi proibitivo al cospetto della capolista EA7 Emporio Armani Milano, il cui inizio è previsto al Mediolanum Forum per le ore 16:30.

Battesimo di fuoco per il neo allenatore gialloblù Sacripanti, che comincerà quindi la sua avventura sulla panchina scafatese nell’incontro forse più complicato tra quelli in calendario ancora da disputare. Potrà disporre della rosa al completo, che ai suoi ordini si è allenata con assiduità negli ultimi quindici giorni, recuperando energie, morale e ritrovando una buona condizione fisica. Inoltre, la compagine dell’Agro sarà accompagnata in terra lombarda da una folta rappresentanza di tifosi e sostenitori, che si stima possano arrivare ad essere circa 500.

La EA7 Emporio Armani Milano

La formazione di casa, che all’andata riuscì ad imporsi 66-75 sul parquet del PalaBarbuto di Napoli (quand’era ancora indisponibile il PalaMangano), anche stavolta dovrà probabilmente fare a meno dell’ex di turno Datome (a Scafati, in serie A2, dal 2006 al 2008) ed anche del lungo Biligha, della guardia Hall e del lungodegente Pangos, tutti alle prese con diversi infortuni. Coach Ettore Messina (che non necessita di presentazioni per esperienza e palmares) potrà invece contare sui probabili rientri a pieno regime del playmaker Baldasso e dell’ala Shields, entrambi quasi completamente recuperati dai rispettivi infortuni.

A costoro vanno aggiunti il centro Davies (14,4 punti di media), il playmaker Napier (12,5 punti di media), le guardie Luwawu-Cabarrot (12,3 punti di media) e Baron (10,5 punti e 2,6 assist di media), il centro Melli (9,5 punti e 6 rimbalzi di media), l’ala Thomas, il playmaker Mitrou-Long (2,7 punti di media), i centri Hines e Voigtmann e gli italiani Tonut (guardia), Ricci (centro) e Alviti (ala). Nel complesso, oltre ad una rosa ampia e variegata, i biancorossi faranno leva sulle qualità a rimbalzo (primi nella classifica dei rimbalzi offensivi e difensivi, rispettivamente con 27,9 e 32,2 di media), nel lavoro difensivo (solo 72,2 punti subiti di media) e negli assist (13,8 di media).

Le dichiarazioni del playmaker Clevin Hannah

«Stiamo migliorando tanto, sia dal punto di vista fisico che mentale e la lunga sosta del campionato ci ha aiutato molto, anche per recuperare le energie, così da poter chiudere forte la stagione. Coach Sacripanti è entrato subito in sintonia con la squadra, è un allenatore esperto, che conosce bene il campionato e i suoi protagonisti, quindi siamo ottimisti e fiduciosi di disputare un finale di campionato in crescendo. Domenica affrontiamo una squadra molto profonda e talentuosa come Milano. Conosco molti dei nostri prossimi avversari e posso dire che sono davvero forti e duri da affrontare. Siamo attesi da una sfida difficile, ma siamo pronti e fiduciosi: daremo il massimo per giocarci fino alla fine le nostre chance di vittoria».

Come seguire la partita

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports (www.elevensports.com/it). Aggiornamenti in tempo reale saranno resi noti attraverso la pagina Facebook ufficiale del club e tutti gli altri canali social (Telegram, Instagram e Twitter). Infine, sarà possibile ascoltare la diretta radiofonica in streaming su Vesuvio Radio Tv (www.vesuvioradiotv.it).