Venerdì 3 marzo, ore 20:45, il Napoli affronta la Lazio: ad inizio campionato NESSUNO avrebbe mai immaginato che di questi tempi i partenopei si sarebbero trovati a dover fare l’ultimo scatto verso uno Scudetto quasi in tasca.

Eppure è così: dopo un campionato finora stracciato dal Napoli, inizia una serie di partite sicuramente difficili, ma intriganti e non poco, che accompagnerà tutto il popolo partenopeo in attesa del giorno, il grande giorno in cui si potrà scatenare la festa. Non si dovrebbe dire, certo, si dovrebbe utilizzare un “se”, ma sembra fatta.

Domani la Lazio, poi l’Atalanta, ancora dopo il ritorno di Champions con l’Eintracht Francoforte, per poi terminare con l’insidioso Torino prima della sosta (in cui peraltro l’Italia giocherà al Maradona contro l’Inghilterra per le qualificazioni ad Euro 2024). E ad aprile ci sono Milan e Juve.

Sarà una partita tutta da vedere sicuramente in campo, dove il sontuoso Napoli affronterà una squadra ricca di insidie, che però spesso e volentieri si rivela decisamente altalenante. Ok, ma è vietato sottovalutare la Lazio.

E poi ci sarà il derby toscano fra due allenatori di tutto rispetto: il primo è Spalletti, che dopo il suo capolavoro alle pendici del Vesuvio non ha più bisogno di presentazioni. E l’altro è un certo Maurizio Sarri, che a Napoli non ha fatto mica male.

Di lui impossibile non ricordarsi il record di punti della stagione 2017-18, una stagione rovinata a Firenze, dove Giovanni Simeone rifilava al Napoli una tripletta e infrangeva il sogno Scudetto dei partenopei. E oggi il Cholito è l’uomo in più del Napoli, l’uomo che entra e spacca le partite, uno che non gioca tanto ma quando lo fa è sempre determinante. Grazie a lui sono arrivate tre vittorie in tre gare complicatissime (tralasciando la stratosferica Champions).

Tra le file azzurre non ci sarà Mario Rui, espulso contro l’Empoli e squalificato per due giornate. Olivera viene quindi chiamato a due grandi prove, c’è tanta fiducia per l’uruguagio, che finora non ha mai deluso.

Per il Napoli nessuna variazione rispetto alla sfida contro l’Empoli, tranne Mario Rui come sopracitato. In porta ancora Meret, con Gollini che dovrà pazientare ancora prima di fare il suo esordio in maglia azzurra, a fianco ad Olivera spazio per i soliti Di Lorenzo, Rrahmani e Kim. A centrocampo il solito trio Anguissa-Lobotka-Zielinski. E poi c’è l’attacco: Osimhen, Kvara, Lozano, tutti e tre in stato di grazia, per dirlo in poche parole.

Sarri, “masaniello” del calcio secondo Spalletti, risponderà con il suo 4-3-3 che da anni lo contraddistingue. Tra i pali Provedel, in difesa recuperato Romagnoli dopo l’infortunio, con lui Marusic, Patric e l’ex Hysaj. A centrocampo confermati Milinkovic-Savic, Cataldi e Luis Alberto. In attacco torna Zaccagni, insieme a Ciro Immobile e Felipe Anderson.

Giuseppe Garofalo