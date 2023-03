I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Marigliano, unitamente a personale ASL di Marigliano e della Medicina del Lavoro di Pomigliano D’Arco, hanno effettuato il controllo di una attività dedita alla produzione, preparazione, confezionamento e distribuzione di alimenti freschi e congelati (pizzette, crocchette, arancini e frittelle) su disposizione del Gruppo Carabinieri Forestale di Napoli.

Dal controllo è emerso che per la preparazione degli alimenti venisse utilizzata dell’acqua proveniente da pozzo priva di documentazione che ne accertasse la salubrità e da considerare pertanto non potabile.

Gli alimenti preparati nonché quelli in corso di preparazione, due quintali in totale, venivano immediatamente posti sotto sequestro penale per la successiva distruzione.

Nella prosecuzione del controllo, in un’area di 400 mq all’esterno della ditta, si rinvenivano miscelati tra loro ed in stato di abbandono rifiuti pericolosi e non pericolosi, depositati in parte su suolo nudo ed esposti alle intemperie.

I militari accertavano che ingenti quantità di rifiuti, inoltre, venissero smaltite illecitamente e combusti. Per quanto accertato anche il piazzale della ditta con tutti i rifiuti veniva posto sotto sequestro penale per la successiva bonifica in base alla normativa di settore.

Il titolare della ditta, un cinquantenne del posto, veniva quindi deferito in stato di libertà per cattivo stato detenzione degli alimenti, abbandono di rifiuti e combustione illecita dei rifiuti. I controlli proseguiranno senza sosta nei prossimi giorni a tutela della collettività e dell’ambiente.