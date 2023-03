Ancora una morte sul lavoro. Un operaio di 38 anni, Giovanni Ruggiero, di Poggiomarino, è morto nel nel tardo pomeriggio verosimilmente dopo essere caduto da un’impalcatura. L’incidente è avvenuto ieri, 2 marzo, in via Novesche a Palma Campania.

L’incidente è avvenuto in un cantiere edile nella zona “Pip” di Palma Campania. L’uomo stava lavorando su una impalcatura gestita da una impresa edile che stava effettuando dei lavori. L’uomo ha fatto un volo di alcuni metri ed ha battuto la testa con violenza: è stato portato dai suoi stessi colleghi operai all’ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare: è morto per le lesioni riportate al volto e alla testa.

Sono in corso indagini dei carabinieri della stazione di Palma Campania e del personale dell’Asl di Napoli per chiarire la dinamica dell’infortunio e la posizione lavorativa della vittima che risulta ufficialmente dipendente presso una struttura pubblica. La salma è stata portata al policlinico di Napoli per l’autopsia.