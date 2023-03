Continua l’impegno dell’assessore ai Trasporti del Comune di Sarno, l’avvocato Eutilia Viscardi. Qualche settimana fa, l’Ente di Palazzo San Francesco ha indirizzato una missiva a Trenitalia chiedendo l’abbattimento delle barriere architettoniche della stazione centrale di Sarno, già oggetto di numerosi interventi negli ultimi anni.

Sarno: svolta per l’accesso alla stazione Fs per i diversamente abili

A seguito della lettera dell’assessore e del sindaco Giuseppe Canfora, Trenitalia ha posto all’attenzione di Rete Ferroviaria Italiana la questione dell’adeguamento strutturale della stazione al fine di consentire l’accesso dei diversamente abili. Per l’assessore Viscardi “è un primo passo importante, vigileremo sul prosieguo”.

Festivi: un aumento dell’offerta al 115% rispetto a quella attuale

Il Comune di Sarno ha posto anche la questione relativa alle soppressioni estive sulla linea Salerno – Caserta. Nel merito Trenitalia ha confermato che, diversamente dagli altri anni, nei feriali saranno soppressi solo 4 collegamenti in orari poco frequentati dai pendolari e che per i festivi ci sarà un aumento dell’offerta al 115% rispetto a quella attuale per i cosiddetti “pendolari del mare”. Proteste sono giunte anche dagli studenti dell’Università di Salerno. L’assessore Viscardi ha garantito che la prima corsa 82 Busitalia delle ore 7.30 sarà garantita regolarmente.

Raffaele Massa