Le vetrine del negozio contro la violenza sulle donne: succede a Quarto in vista dell'8 marzo (FOTOGALLERY)

La scritta “Woman Power” su un capo ispirato alle ormai famose scritte di Chiara Ferragni a Sanremo, i nomi di tutte le vittime di violenza nel 2022 e i volti di grandi donne come Nilde Iotti, Grazia Deledda e Frida Kahlo: è la vetrina della boutique a Quarto di Michele Cerlino in vista dell’8 marzo. Una ricorrenza dell’8 marzo, reputata da pochi ormai come una giornata di festeggiamenti tra donne, e da molti come una giornata di sensibilizzazione per lottare contro la violenza di genere.

E tra i tanti modi per combattere la violenza sulle donne e per implementare l’empowerment femminile e l’autodeterminazione, spicca quello di Cerlino, socio insieme a Mariapia Fernandez, di un negozio di abbigliamento a Quarto, che da sempre ha fatto delle battaglie sui diritti civili e sociali il suo punto di forza.

Le vetrine del negozio contro la violenza sulle donne: succede a Quarto in vista dell’8 marzo

E così, con l’arrivo del mese di marzo, mese da sempre dedicato alle donne, la vetrina del suo negozio si è riempita dei nomi di tutte le donne vittime di violenza nel 2022, di scarpe rosse e soprattutto di nomi di donne che si sono distinte in politica, nell’arte, nelle scienze, nella matematica. Non è un caso che il negozio venda abbigliamento femminile, ed è altrettanto importante sottolineare che normalmente c’è un via vai di donne, giovani ed adulte, che acquistano da Michele.

Un simbolo di forza e riscatto per tutte le donne

Tra l’altro in una realtà di provincia dove la battaglia per i diritti civili è un pochino più complicata che nelle grandi città come Napoli. L’auspicio è che Michele possa essere un simbolo di forza e riscatto per tutte le donne di Quarto, e perché no, magari qualche donna che finora è rimasta in silenzio per paura, possa decidere di denunciare o anche intraprendere un percorso verso l’indipendenza e l’autorealizzazione.