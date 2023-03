Ennesimo blitz anti-droga dei Carabinieri della compagnia di Caivano che hanno fatto irruzione in una piazza di spaccio nel Parco Verde.

I Carabinieri entrano nell’abitazione al secondo piano di un’immobile e sorprendono il 31enne Aniello Savarese e il 19enne Nicola Iavazzo, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Perquisiti, vengono trovati in possesso di 48 dosi di hashish e un panetto della stessa sostanza per il peso complessivo di 120 grammi. Durante la perquisizione i militari trovano altro: 100 grammi di cocaina pura ancora da preparare, un dvr, telecamere, diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente e uno scanner verosimilmente utilizzato per segnalare la presenza di “cimici”.

Gli arrestati – dovranno rispondere di produzione, traffico e detenzione di droga – sono in attesa di giudizio. L’appartamento in questione è stato sequestrato e i carabinieri, insieme a personale del Comune di Caivano, hanno saldato la porta di accesso.