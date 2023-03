Per Orazio Manzo, tecnico Canoa/Kayak della Lega Navale di Castellammare di Stabia, arriva un altro riconoscimento prestigioso: la PALMA di BRONZO al Merito Sportivo. L’allenatore FICK di 3° livello Europeo ha ricevuto l’assegnazione dell’onorificenza direttamente dalla Giunta Nazionale del CONI, su segnalazione personale del presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak Luciano Buonfiglio.

La consegna dell’onorificenza avverrà nel corso di una cerimonia che sarà predisposta dal Comitato Territoriale del CONI, il quale comunicherà la data ed il luogo dell’evento.

Ad Orazio Manzo, che dall’anno 2016 collabora con il sodalizio della Città delle Acque (Lega Navale di Castellammare di Stabia) è stato già consegnato nel mese di dicembre 2022 il Premio “Benemerenza Sportiva Provinciale di Bronzo”, per i risultati conseguiti in qualità di Tecnico Canoa/Kayak. Per approfondire sulla sua carriera sportiva leggi anche: “Canoa/Kayak: Assegnata la Benemerenza Sportiva del CONI ad Orazio Manzo“.

L’Onorificenza della “Palma al Merito Tecnico” – apprendiamo dalla documentazione del CONI – viene conferita ai Tecnici Sportivi che si sono distinti per l’ottenimento, da parte dei loro atleti o squadre, di risultati di alto livello nazionale o internazionale, oltreché per il rilevante contributo fornito per l’aggiornamento tecnico e per lo sviluppo dell’attività giovanile. Viene inoltre conferita ai Tecnici Sportivi stranieri particolarmente meritevoli per aver operato in favore dello Sport Italiano. Questa tipologia di Onorificenza, attribuita per gradi successivi di merito, può essere concessa una sola volta per ogni distinto grado (3 livelli).

La Commissione Benemerenze Sportive può proporre annualmente l’assegnazione delle “Palme al Merito Tecnico”, ma la Giunta Nazionale del CONI, su proposta del Presidente dell’Ente o con motivata segnalazione della Commissione Benemerenze Sportive, può anche assegnare con propria determinazione, ed eventualmente in aggiunta ai contingenti già predisposti “Palme al Merito Tecnico” per particolare e straordinaria attività non prevista già dal Regolamento.

Andrea Ippolito