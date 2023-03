E’ allarme criminalità nella città di Castellammare di Stabia. L’episodio verificatosi nel week – end in via Napoli, con tre colpi di pistola esplosi contro la vetrina di una tabaccheria, fa ripiombare Castellammare nella paura. Sono tuttora in corso le indagini delle forze dell’ordine, per cercare di fare chiarezza sull’episodio. Nelle ultime ore carabinieri e polizia hanno intensificato i controlli e i posti di blocco, alla luce di questa nuova escalation di violenza.

Castellammare, weekend “blindato” dopo risse, spari e bombe carta

S’indaga a 360 gradi, senza tralasciare alcun dettaglio. Tra le ipotesi al vaglio, c’è anche quella che porta alla ripresa dell’attività estorsiva dei clan camorristici locali. Tanto più che esistono particolari specifici in città. L’ultimo, in ordine cronologico, risale a poche settimane fa, quando una bomba carta esplose distrusse la saracinesca del servizio di posta privata “Express Service”, situato in via Plinio. L’ultimo episodio si è invece verificato in via Napoli, periferia cittadina che ingloba il rione Cmi.

Le indagini concentrate sulle attività estorsive

Proprio in quest’area, secondo i magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, è forte l’influenza del gruppo Maragas, che vede proprio le estorsioni come attività principale. Le indagini delle forze dell’ordine hanno permesso di accertare che anche ai piccoli commercianti del quartiere veniva imposto il pagamento del pizzo. Addirittura, dall’ultima ordinanza che portò all’arresto di capi e gregari della cosca, emerse che il ras Antonio Maragas inviava direttamente dal carcere lettere di auguri per le festività natalizie. Secondo l’accusa, in realtà, nascondevano una esplicita richiesta di “un regalo all’organizzazione criminale”.