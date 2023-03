Pareggio pirotecnico tra Pescara e Juve Stabia all’Adriatico: 2-2 il risultato finale dopo che gli uomini di Zeman erano sopra di due reti per i gol di Lescano al 42’ del primo tempo e al 1’ della ripresa. Le vespe hanno poi reagito con le reti di Silipo e Zigoni, rispettivamente al 26’ e al 29’, lanciati in campo da mister Pochesci nella ripresa quando il Pescara era in vantaggio e in controllo del match.

Il Pescara avrebbe anche potuto chiudere la partita a suo vantaggio, ma Lescano e Palmiero hanno fallito delle chance davvero propizie sotto porta, cosi come Pandolfi che nel finale in contropiede ha centrato la traversa con un diagonale, che si sarebbe potuto concretizzare nel gol del sorpasso. Nel recupero emozioni a go go con i locali protesi in avanti, che segnano con Mora ma l’arbitro annulla per il fallo di mano. Entrambe le difese hanno commesso strafalcioni inenarrabili ma alla fine dei conti si è trattato di una partita divertente, sempre sull’ottovolante per ritmi e occasioni in attacco.

Per il Pescara non fa effetto la cura Zeman, subentrato in settimana al dimissionario Colombo, mentre mister Pochesci conquista un corroborante pareggio che fa morale per i suoi, dopo due sconfitte di fila. Domenica prossima la Juve Stabia giocherà in casa contro il Giugliano per cercare di tornare al successo dopo sei giornate di astinenza. Attualmente le vespe sono al novo posto con 38 punti in un campionato davvero equilibrato.

Le formazioni

Il Pescara di mister Zeman, all’esordio in panchina, si dispone con il 4-3-3 con Merola, Lescano e Desogus in attacco. Tante novità nella Juve Stabia che si dispone a specchio con il 4-3-3: tra i pali c’è Russo al posto di Barosi, in difesa Vimercati, Altobelli torna a centrocampo dove parte titolare Maselli al posto di Berardocco, in attacco Bentivegna, Pandolfi e D’Agostino. Ancora out i difensori mancini Mignanelli e Dell’Orfanello.

La partita

Parte con piglio buono la Juve Stabia: al 4’ Bentivegna inquadra lo specchio della porta su punizione diretta dai venti metri e Plizzari devia in corner. Il match è vivace nel primi venti minuti con la Juve Stabia che costruisce l’azione più pericolosa al 21’: Pandolfi penetra in area abruzzese, poi viene contrastato e la palla arriva ad Altobelli che dal limite dell’area metter di poco alto di destro.

La Juve Stabia tiene bene il campo e al 32’ D’Agostino innesca Bentivegna in contropiede, con il Pescara che disinnesca l’occsione per le vespe. Al 36’ gli abruzzesi replicano con Desogus il cui tiro a giro finisce di poco alto. Passa poi (42’) il Pescara: Desogus lancia Mora che penetra in area sulla sinistra, cross a centro per Lescano che indisturbato insacca.

Al 46’ Pescara vicino al raddoppio: Merola soffia la palla a Cinaglia sulla destra, l’attaccante penetra in area ma sbaglia il diagonale a tu per tu con Russo. Il primo tempo termine con il Pescara in vantaggio per 1-0.

La ripresa

A inizio ripresa (al 1’) raddoppio Pescara: Merola si incunea in area sulla destra e dopo vari dribbling, serve Lescano che non sbaglia a centro area. Difesa stabiese inesistente. Il Pescara cerca il colpo del k.o. ma non è abbastanza preciso e cinico in attacco.

Al 16’ Il Pescara con Palmiero va vicino al tris: il diagonale da fuori area si spegne di poco a lato. E’ ancora Palmiero (23’) a penetrare nella retroguardia ospite ma il suo tiro non è preciso.

Al 26’ gol della Juve Stabia che riapre la gara: Silipo in contropiede beffa Plizzari con un bel tiro dal limite dell’area, dopo scambio con Pandolfi. Il Pescara si fa di nuovo sotto, ma non riesce a concretizzare un’occasione gol con Lescano, che mette fuori praticamente sulla linea di porta. Al 29’ indecisione difensiva del Pescara, ne approfitta Zigoni in area abruzzese che la mette dentro.

Al 38’ Pandolfi se ne va sulla destra, entra in area ma il suo tiro prende la traversa. Il Pescara cerca l’assalto finale, al 46’ segna ma il gol viene annullato dall’arbitro per fallo di mano di Mora. Il finale è incandescente ma il risultato non cambia: 2-2 dopo un match davvero spettacolare e denso di emozioni.

Tabellini

PESCARA (4-3-3): Plizzari 5; Cancellotti 5.5 , Brosco 5, Boben 5 (31’ st Mesik 5) , Milani 5.5; Aloi 6, Palmiero 6.5, Mora 7; Merola 6.5, Lescano 7, Desogus 6 (31’ st Cuppone 5) . All.: Zeman 6.

JUVE STABIA (4-3-3): Russo 5; Maggioni 5, Cinaglia 5 (39’ st Peluso sv), Vimercati 5 (19’ st Silipo 7), Caldore 5; Scaccabarozzi 6, Maselli 6, Altobelli 6 ; D’Agostino 5 ( 34’ st Gerbo 6) , Pandolfi 6.5, Bentivegna 5 (4’ st Zigoni 7). All: Pochesci 6.

Arbitro: Zanotti di Rimini 6. Marcatori: 42’ pt Lescano (P), 1’ st Lescano (P), 26’ st Silipo (JS), 29’ st Zigoni (JS). Ammoniti: Boben (P), Altobelli (JS), Palmiero (P), Vimercati (JS). Note: spettatori circa 3.500. Angoli 3-6. Recupero: 1’ pt- 5’ st.

Domenico Ferraro