E’ di due morti e tre feriti il bilancio del tremendo incidente avvenuto all’alba di ieri mattina sulla strada statale 162 tra i territori di Cercola e Sant’Anastasia. L’impatto sarebbe avvenuto alle ore 5 circa tra una Fiat 500 ed una Citroen C4: entrambi i veicoli sono ridotti ad un ammasso di lamiere.

Terribile incidente all’alba sulla statale 162 a Sant’Anastasia: due morti e tre feriti

La prima delle due vittime è Martina Persico, 30enne di Massa Lubrense, cantante nota in costiera e nel vesuviano, che viaggiava come passeggera sulla Fiat. La giovane donna lascia una bambina di sette anni. A perdere la vita nella stessa circostanza anche Francesco Cataldo di 27 anni di Cervino, in provincia di Caserta, alla guida della Citroen. Altri 4 feriti versano in condizioni molto gravi e al momento sono monitorate in ospedale. In particolare, un’amica di Martina in auto con lei è in condizioni serie al Monaldi. Al Secondo Policlinico ci sono invece altri tre feriti, i conducenti di altre vetture coinvolte nel sinistro.

Sulle cause dello schianto sono partite le indagini dei carabinieri di Castello di Cisterna, della stazione di Sant’Anastasia e dei militari del Nucleo Investigativo del gruppo di Castello di Cisterna. Saranno decisivi i rilievi delle forze dell’ordine per chiarire i motivi della carambola fatale.

Martina, insieme all’amica, tornava a casa da una serata fuori. Francesco, una ragazzo molto riservato e amante dello sport, aveva appena accompagnato la fidanzata.

la commozione delle comunità di Cervino, di quella di Massa Lubrense, ma anche di quella di Maddaloni, che si è stretta intorno all’on. Enzo Santangelo: Martina era la sorella della moglie del consigliere regionale.

Coinvolte cinque auto, le cause sono ancora in corso di accertamento

Martina Persico è morta sul colpo mentre Francesco Cataldo qualche minuto dopo all’Ospedale del Mare, dov’era arrivato in fin di vita dopo esser stato estratto dalla Citroen C4 che conduceva e dopo un corsa disperata quanto vana.

L’incidente, come ha riferito l’Anas, ha coinvolto cinque auto e le cause sono ancora in corso di accertamento. I militari hanno effettuato verifiche fino alla tarda mattinata di ieri, quando poi la strada è stata riaperta al traffico.

I corpi di Martina Persico e di Francesco Cataldo sono stati trasferiti nel reparto di medicina legale del Secondo Policlinico universitario di Napoli.