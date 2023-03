E’ di due morti e tre feriti il bilancio del tremendo incidente avvenuto all’alba di ieri mattina sulla strada statale 162 tra i territori di Cercola e Sant’Anastasia. L’impatto sarebbe avvenuto alle ore 5 circa tra una Fiat 500 ed una Citroen C4: entrambi i veicoli sono ridotti ad un ammasso di lamiere.

Terribile incidente all’alba sulla statale 162 a Sant’Anastasia: due morti e tre feriti

Le due vittime Martina Persico, 30enne di Massa Lubrense, cantante nota in costiera e nel vesuviano, che viaggiava come passeggera sulla Fiat; e Francesco Cataldo di 27 anni di Cervino, in provincia di Caserta, alla guida della Citroen. Le condizioni dei feriti al momento sono monitorate in ospedale.

Sulle cause dello schianto sono partite le indagini dei carabinieri di Castello di Cisterna, della stazione di Sant’Anastasia e dei militari del Nucleo Investigativo del gruppo di Castello di Cisterna. Saranno decisivi i rilievi delle forze dell’ordine per chiarire i motivi della carambola fatale mentre c’è apprensione per le condizioni della donna che era alla guida della Fiat 500, ricoverata all’ospedale “Monaldi” di Napoli.

Coinvolte cinque auto, le cause sono ancora in corso di accertamento

Martina Persico è morta sul colpo mentre Francesco Cataldo è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare dove purtroppo è deceduto. L’incidente, come ha riferito l’Anas, ha coinvolto cinque auto e le cause sono ancora in corso di accertamento. I militari hanno effettuato verifiche fino alla tarda mattinata di ieri, quando poi la strada è stata riaperta al traffico.