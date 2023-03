Ieri gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Bologna presso un internet point per la segnalazione di un uomo che aveva presentato un documento non intestato a lui per un prelievo di contanti.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno trovato il titolare il quale indicando un uomo ha raccontato che lo stesso si era presentato nella sua attività ed aveva esibito una carta d’identità non intestata a lui pretendendo di prelevare del denaro; inoltre, il titolare ha riconosciuto che il documento era di un suo amico e lo ha avvertito.

L’uomo ha raccontato ai poliziotti che quella carta d’identità gli era stata prestata da un suo connazionale ma gli agenti hanno accertato che l’intestatario ne aveva denunciato il furto lo scorso 22 febbraio.

Un 45enne della Libia con precedenti di polizia è stato denunciato per ricettazione e sostituzione di persona.