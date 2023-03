Rielaborare il dispositivo di chiusura al traffico di via Nastro Verde, tenendo in debito conto le esigenze dei residenti e delle attività economiche situate nella zona, con l’adozione di soluzioni come il senso unico alternato, la riduzione dei tempi di chiusura totale, o qualsiasi altra alternativa in grado di garantire un flusso veicolare, anche parziale, per limitare al minimo l’impatto sulla viabilità.

E’ quanto chiedono i sindaci di Sorrento, Massimo Coppola, e di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli, in una lettera inviata questa mattina all’indirizzo dell’Anas e della Prefettura di Napoli.

A destare la preoccupazione dei primi cittadini, l’ordinanza dell’Anas con quale, dall’8 marzo al 10 aprile prossimi, si comunica la chiusura totale per lavori di un tratto della strada statale 145.

Una decisione che di fatto obbligherebbe, chi da Sorrento voglia raggiungere Sant’Agata sui due Golfi, e viceversa, ad un lungo percorso alternativo. Interessato, tra l’altro, per almeno una settimana, da lavori di posa di una condotta idrica, con conseguenti ed ulteriori problemi alla circolazione.

“Pur condividendo la necessità del provvedimento, finalizzato ad eliminare ogni possibile pericolo connesso al dissesto idrogeologico – scrivono i sindaci – non possiamo non ravvisare gli enormi disagi provocati dallo stesso”. Di qui l’invito a trovare soluzioni urgenti per evitare pesanti ripercussioni ai danni dei residenti e delle imprese.