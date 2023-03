Si è svolto questa mattina a Napoli un incontro in Prefettura tra i sindaci della penisola sorrentina ed Eav, l’azienda che gestisce il servizio trasporti della Circumvesuviana. Un incontro che, stando a quanto comunica Eav, si è svolto “in un clima disteso di collaborazione” alla presenza tra gli altri del presidente dell’azienda di trasporti Umberto De Gregorio e del presidente della commissione Trasporti del consiglio regionale della Campania Luca Cascone.

Circumvesuviana, vertice tra Eav e sindaci della penisola: “I ritardi devono essere ridotti”.

Nel corso della seduta, Eav ha esposto alcuni numeri: “Nel 2022 ogni giorno 34mila viaggiatori hanno utilizzato d’estate il treno per andare a Sorrento; nel 2022 sono stati effettuati 63.770 km in più rispetto al 2021, con circa mille corse in più rispetto in un anno. Nel 2022 sulla tratta Napoli-Sorrento il ritardo medio è stato di 9,5 minuti rispetto a 12,5 minuti del 2021. Il 37 % delle corse arriva a destinazione entro i 5 minuti di ritardo (rispetto al 22 % del 2021). Nel periodo estivo tutte le corse per Sorrento hanno avuto composizioni maggiorate (tre treni)”.

Per l’Ente Autonomo Volturno “i problemi saranno risolti a regime con il nuovo segnalamento ferroviario e gli investimenti sulla infrastruttura (contratto Alstom di 292 milioni) e con i nuovi treni (100 rispetto ai 65 di oggi di età media oltre 40 anni)”. “Nel breve periodo – il convincimento di Eav – dobbiamo comunque cercare di migliorare la situazione alle condizioni date. I ritardi devono essere ridotti e rientrare nei 5 minuti per il 75 per cento delle corse. La criticità è rappresentata dai rallentamenti per i cantieri in corso sulla linea, dalla limitazione di velocità a 70 km orari, dalla presenza del capotreno in cabina”.

“Entro l’estate verranno eliminati diversi rallentamenti e sostituiti alcuni scambi”

“Entro l’estate – la promessa – verranno eliminati diversi rallentamenti e sostituiti alcuni scambi che creano spesso disfunzioni. La mattina presto verranno fatte corse di bus per consentire di raggiungere dalla penisola via autostrada Napoli in un’ora”. Ai sindaci, da ciò che si apprende, sono state illustrate alcune ipotesi alternative rispetto all’attuale programma di esercizio: “Giudicate interessanti – spiega l’azienda – Esse però coinvolgono anche gli altri comuni dove opera la linea Circumvesuviana per Sorrento”.

Per questo motivo è stato chiesto alla Prefettura di convocare un tavolo con tutti i sindaci, da Napoli a Sorrento, per condividere il percorso, che dovrà poi eventualmente passare anche al tavolo delle organizzazioni sindacali. ”Dobbiamo contemperare le esigenze di migliorare la puntualità e di creare una compatibilità tra offerta e domanda di trasporto alle condizioni attuali per evitare anche problemi di ordine pubblico” le ultime considerazioni fatte da Eav.

Un guasto ai motori poche ore prima del vertice a Napoli

Poche ore prima della riunione un problema ai motori ha provocato prima inconvenienti alla regolare marcia del treno e quindi la necessità di bloccarne la marcia. Nella serata di domenica 5 marzo, intorno alle 20 e 50, sul treno partito alle 19 e 30 da Napoli e diretto a Sorrento, un guasto del gruppo motore, le cui cause sono in corso di accertamento, ha provocato durante la marcia forti vibrazioni al sottocassa dell’elemento di coda.

Le forti vibrazioni hanno provocato alcuni danni al pavimento del convoglio. Il treno è stato fermato e messo in sicurezza nella stazione di Meta, per essere sottoposto agli opportuni controlli. Stando a ciò che fa sapere l’azienda di trasporti, “sul treno non si è verificato alcun danno ai trenta passeggeri a bordo e non è stato richiesto da alcuno l’intervento dei soccorsi sanitari . Gli stessi hanno proseguito il viaggio con il treno successivo dopo 15 minuti”.

Severino Nappi (Lega): “Ennesimo episodio che denota altissima pericolosità e totale inefficienza”

“Nella fornitissima letteratura tragicomica della Circumvesuviana non potevano mancare sediolini e pavimento che vivono di vita propria, come ‘posseduti’ da un’oscura forza. Questa volta a chi daranno la colpa De Luca e De Gregorio per l’ennesimo episodio che denota altissima pericolosità e totale inefficienza gestionale della peggiore linea ferroviaria d’Italia? Non mi stupirei più di tanto se, pur di non riconoscere le proprie responsabilità sul disastro dei trasporti campani, il presidente della Regione e l’amministratore unico di Eav convocassero un esorcista per liberare la Circum dal male”. Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.