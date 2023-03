Stanotte gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Arnaldo Lucci hanno notato quattro persone che, alla loro vista, hanno tentato di eludere il controllo.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato uno di essi trovandolo in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 13 centimetri accertando, altresì, che lo stesso, identificato per un 35enne di Caivano, si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio; pertanto lo hanno arrestato per evasione e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.