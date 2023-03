Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Caldieri un’auto con a bordo un uomo accertando che lo stesso, un 31enne napoletano sottoposto alla misura dell’avviso orale, non aveva conseguito la patente di guida; pertanto lo hanno denunciato per la violazione della misura cui è sottoposto poiché sprovvisto della patente di guida.