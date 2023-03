Dosi di droga direttamente a domicilio, anche quando l’assuntore era posto agli arresti domiciliari: è quanto hanno scoperto a Sant’Antonio Abate, i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia che hanno arrestato un 47enne, che è finito ai domiciliari.

Sant’Antonio Abate, dosi di droga a domicilio: arrestato 47enne

I militari dell’Arma hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare applicativa agli arresti domiciliari emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura oplontina: il 47enne è accusato di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare l’uomo, tra gennaio e febbraio dello scorso anno, avrebbe ceduto numerose dosi di cocaina e crack ad un tossicodipendente della zona, consegnandogli lo stupefacente a domicilio, anche quando l’acquirente era agli arresti domiciliari.

L’indagato avrebbe lanciato lo stupefacente direttamente sul balcone del suo cliente

Per ridurre i tempi di consegna ed eludere i controlli, in alcune occasioni l’indagato avrebbe lanciato lo stupefacente direttamente sul balcone del suo cliente, dando poi indicazioni via cellulare su come recuperare la dose. Dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione con applicazione del braccialetto elettronico.