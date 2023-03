Dopo il successo dello scorso anno, l’iniziativa “Raccontare i cantieri” che ha consentito la visita ai più importanti cantieri di valorizzazione e restauro in corso presso i siti del Parco archeologico di Pompei, torna ogni giovedì dal 9 marzo fino al 4 maggio 2023, con nuovi interessanti proposte di visita, organizzate dall’Ufficio Tecnico del Parco.

Dal cantiere quasi concluso della Casa delle Nozze d’Argento, agli interventi di manutenzione e messa in sicurezza presso l’Insula Occidentalis, con la Casa di Castricio e la casa di Fabio Rufo; dagli interventi di rifacimento delle coperture della Villa dei Misteri, alla prosecuzione dello scavo e del restauro della Casa del Larario; dai nuovi scavi ed i restauri degli apparati decorativi di Villa San Marco, agli interventi per il miglioramento dell’accessibilità e della fruizione in corso a Villa Arianna a Stabia.

Torna l’iniziativa “Raccontare i cantieri”: i grandi cantieri di Pompei raccontati al pubblico

Dal consolidamento e restauro delle Terme Femminili del Foro, agli interventi di valorizzazione del Parco del Polverificio Borbonico di Scafati con l’antico Essiccatoio; dai progetti di manutenzione e valorizzazione delle aree verdi di Pompei, al cantiere di scavo presso la Villa suburbana di Civita Giuliana; dalle nuove coperture e passerelle, con il completamento dello scavo e del restauro dell’intera insula dei Casti Amanti, al riallestimento dei Granai del Foro; dal nuovo scavo della Regio IX, 10, agli interventi di ampliamento e nuovo allestimento del Museo archeologico “Libero D’Orsi” presso la Reggia di Quisisana, con il restauro della Torre Colombaia nel Parco circostante.

Dagli interventi nella casa della Fontana Piccola al grande cantiere della Messa in Sicurezza dell’Insula Meridionalis dal Tempio di Venere al Foro Triangolare; dallo scavo in via dei sepolcri ad Oplontis, Torre Annunziata. E ancora saranno illustrati i vari interventi di manutenzione e cura del decoro del sito, previsti anche dall’Accordo quadro per la Manutenzione.

La delicata e complessa attività di messa in sicurezza, restauro e manutenzione

I cantieri saranno illustrati direttamente dagli addetti ai lavori allo scopo di far conoscere la delicata e al tempo stesso complessa attività di messa in sicurezza, restauro e manutenzione attraverso il racconto e la visione in diretta degli esperti sul campo – archeologi, architetti, restauratori e ingegneri. Ma sarà anche un’occasione di poter fruire in anteprima assoluta di dimore di eccezionale pregio e raffinatezza o di straordinaria condizione di ritrovamento.

L’iniziativa è riservata ai possessori della My Pompeii Card. Ogni giovedì, dal 9 marzo fino al 4 maggio, in due turni di visita per ciascun cantiere – alle ore 10,30 e alle ore 12,00 – per massimo 20 persone per turno, sarà possibile prenotarsi per accedere ad uno dei cantieri.

La “Giornata internazionale della donna”

Inoltre, mercoledì 8 marzo in occasione della “Giornata internazionale della donna” che prevede ingresso gratuito in tutti i musei e luoghi della cultura statali, sono previste visite speciali riservate alle donne titolari della My Pompeii card e un accompagnatore, al Laboratorio di ricerche applicate del Parco, centro di ricerche e analisi del Parco, custode di reperti organici unici rinvenuti nell’area vesuviana.

Le visite sempre su prenotazione saranno previste dalle 10 alle 12, in 4 turni della durata di 30 minuti ciascuno, per massimo 5 persone per volta. Tutti i possessori della My Pompeii Card o i nuovi acquirenti, potranno prenotare la visita prescelta al seguente indirizzo mail: mypompeiicard@cultura.gov.it. Le prenotazioni dovranno pervenire almeno un giorno prima rispetto alla data prescelta, ed entro le ore 14.