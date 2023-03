Giovedì 9 marzo il dottor Domenico Manna e la dottoressa Afrodite Esposito, rispettivamente direttore e coordinatrice del Centro Iso Riabilitativo di Pomigliano d’Arco, interverranno al convegno “La Riforma del Terzo settore” che si terrà presso il Senato della Repubblica a Roma dove sarà presentato l’innovativo format riabilitativo. L’intervento sarà trasmesso in tempo reale dalle ore 13 alle 14 sulla web tv del Senato all’indirizzo: http://webtv.senato.it/.

Il Centro da anni opera sul territorio campano e nazionale ospitando bambini e ragazzi affetti da disturbi del neurosviluppo, in particolare dalla sindrome dello spettro autistico. Questa realtà decennale nasce dall’esigenza di rispondere ad una richiesta delle famiglie sulla precocità degli interventi su bambini a cui viene diagnosticata tale sindrome L’innovativo format punta alla precocità dell’intervento

Il Centro mette a disposizione un’equipe specializzata nella valutazione funzionale degli utenti attraverso l’utilizzo di alcuni test riconosciuti (Ados 2, Scale Griffiths III, e L’ Ids-2), come strumenti fondamentali per la valutazione funzionale. Dopo la diagnosi accurata c’è la presa in carico globale del paziente. Il trattamento punta alla precocità dell’intervento e l’utente viene inserito nel format, che tra i suoi punti di forza presenta due fattori determinanti: la multidisciplinarità e la creatività.

Questi due fattori accompagnano i bambini/ragazzi a sperimentarsi in tutte le aree di sviluppo, da quella cognitiva a quella verbale, a quella emotivo-relazionale e comportamentale con l’obiettivo di accompagnarli verso un percorso di autonomia e d’inclusione. Altro fattore che caratterizza il format è il coinvolgimento delle famiglie nel percorso terapeutico. Grazie ad un sistema di videosorveglianza i genitori o i tutori legali possono seguire in tempo reale la terapia. In questo modo i familiari acquisiscono le competenze necessarie per offrire adeguate risposte ai bisogni evolutivi dei figli per il percorso di crescita.

L’idea del Centro nasce nel 2012 dopo un percorso decennale di crescita la struttura, fiore all’occhiello dell’hinterland campano. Ospita circa 200 bambini provenienti da tutto il territorio nazionale. Il Centro Iso oggi, pur non essendo ancora accreditato dal Sistema Sanitario, ha ricevuto le attenzioni di diversi “stakeholder” da varie aree del Mezzogiorno che hanno manifestato l’intenzione di replicarne il modello in altee regioni per il suo impatto sociale ed occupazionale.

Per questi motivi il Centro Iso è stato invitato a presentare il suo modello al convegno “La riforma del terzo settore” che si terrà presso il Senato della Repubblica il giorno 9 marzo. Nella stessa sede istituzionale l’avvocato Giuseppe Brandi presenterà il suo testo “Riforma del terzo settore. Codice ragionato ed essenziale”. L’intervento, come già accennato, sarà trasmesso in tempo reale dalle ore 13,00 alle 14,00 sul web tv del Senato all’indirizzo: http://webtv.senato.it/.

