Torre Annunziata, arriva la conferma dei familiari: è di un 46enne di Gragnano il cadavere ritrovato in mare

Il cadavere ritrovato in mare nei giorni scorsi nei pressi della spiaggia delle Sette Scogliere di Rovigliano, a Torre Annunziata, era di Sisto De Angelis, 46enne di Gragnano già noto alle forze dell’ordine. Il corpo è stato riconosciuto ufficialmente dai familiari della vittima anche grazie al tatuaggio sul polso, una doppia “M”.

Eseguita anche l’autopsia sulla salma del 46enne: i medici hanno confermato la morte violenta, per un probabile strangolamento. Con ogni probabilità De Angelis è stato picchiato, strangolato e poi gettato in mare, in un luogo lontano dal luogo del ritrovamento. Noto come Massimiliano o biondo, aveva precedenti per truffa, furto e rapina.

A fare piena luce sul delitto sono i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, coordinati dalla Procura oplontina. Il fascicolo aperto al momento è per omicidio volontario. Le modalità del delitto, l’uomo col cappio al collo gettato in mare, forse nel tentativo di farlo sparire del tutto, hanno fatto pensare alla criminalità organizzata. Il luogo scelto per inabissare il cadavere, però, è caratterizzata da acque basse, cosa che ha permesso ad un pescatore di avvistare il cadavere nel pomeriggio di domenica 26 febbraio e di lanciare l’allarme alle forze dell’ordine.

Emerse ferite alla testa e alle braccia compatibili con una colluttazione

Dai rilievi effettuati dal medico incaricato, Antonio Sorrentino, sarebbero chiaramente emerse ferite alla testa e alle braccia compatibili più con una colluttazione, potrebbe essere stato tramortito con un oggetto contundente, probabilmente un martello, ma sarà l’autopsia, prevista nei prossimi giorni, a consegnare ulteriori elementi di indagine agli inquirenti.