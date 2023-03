Operazione antidroga che questa volta ha visto, a Caivano, coinvolte non solo le zone parco Verde, ma anche le zone del centro storico, attraverso le cui strade si muove un massiccio traffico di droga. I carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio due 45enni, Luigi Galdiero e Francesco Romano, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

Non hanno fatto in tempo a fuggire perché i militari li hanno sorpresi in un appartamento in Via Rosano mentre preparavano le dosi per la vendita.

In casa 30 grammi di cocaina, 11 di crack, 10 di marijuana e materiale vario per il confezionamento. Lungo il perimetro dell’abitazione un sistema di videosorveglianza con telecamere ad alta risoluzione. I due sono stati arrestati e posti ai domiciliari, in attesa di giudizio.

Gli stessi militari hanno rinvenuto nell’isolato C del parco Verde 668 dosi di cocaina e 1346 di eroina. Un potenziale introito di oltre 20mila euro, sottratto alle piazze di spaccio dei palazzoni color mela. La droga è stata sequestrata a carico di ignoti.