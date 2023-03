La Lega Navale Italiana sez. di Castellammare di Stabia parte alla grande in questa stagione agonistica canoa/kayak 2023, sono stati conquistati infatti ben tre titoli di Campione Regionale nei 10.000 metri, oltre ad un’ottima vittoria nel K1 420 Allievi A sui 200 metri.

L’evento sportivo, del Comitato Regionale Campania e Basilicata – Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK), si è tenuto il 05 marzo 2023 a Bacoli (NA) sul Lago Fusaro, all’interno del Parco della Quarantena, ha visto come Comitato Organizzatore il Circolo Nautico Posillipo. Come Direttore di gara lo stesso presidente del Comitato Regionale FICK Campania e Basilicata Fabiano Roma.

Il gruppo sportivo della Città della Acque, che per il gruppo canoa, al suo primo impegno agonistico dell’anno, è stato guidato dall’instancabile tecnico Orazio Manzo e dal dirigente Carotenuto, rientra quindi alla base raccogliendo i seguenti primi posti e medaglie d’oro: Giuseppe Cotticelli Campione Regionale KL2 Senior 7.45 km; Adriano Taiani Campione Regionale K1 Master C 10 km. (alla sua prima gara agonistica federale in assoluto); Orazio Manzo Campione Regionale K1 Master E 10 km.; Domenico Ippolito nel K1 420 Allievi A 200 metri vince alla grande la gara e conquista la sua prima medaglia d’oro dell’anno.

Gli altri atleti stabiesi in gara ed i loro risultati: Luca Frino nel K1 Junior 10.000 metri, con una buona prestazione, si è posizionato al quarto posto; Umberto Giordano nel K1 420 Allievi B 2.000 metri, alla sua prima gara agonistica, si è classificato quinto; Lorenzo Cosenza, anche lui alla sua prima gara, nel K1 420 Allievi A 200 metri ha concluso al settimo posto. (QUI le foto della Lega Navale Italiana sezione Castellammare di Stabia).