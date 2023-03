Galleria Santa Maria di Pozzano, un tratto della strada statale 145. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Sorrento monitorano il territorio e lungo quel passaggio hanno predisposto diversi posti di controllo.

Tra le auto fermate quella di Antonio Cafiero, 31enne originario di Sant’Agnello e residente a Positano, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è apparso subito agitato, visibilmente preoccupato e questi segni inequivocabili non sfuggono ai militari che hanno proceduto con la perquisizione del veicolo.

In una bustina di plastica sono stati trovati 31 grammi di cocaina, quanto basta per preparare altrettante dosi. Nelle tasche di Cafiero rinvenuti invece 365 euro in contante, soldi ritenuti probabile provento dell’attività di spaccio.

Cafiero ha concluso il suo viaggio in auto prima del tempo, finendo ai domiciliari per detenzione di droga a fini di spaccio. E’ ora in attesa di giudizio.