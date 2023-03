Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano e i finanzieri della Compagnia di Portici hanno controllato un deposito di piazza Gravina dove hanno rinvenuto 17 macchine da cucire, diversi macchinari aziendali utilizzati per pressare a caldo i loghi sugli indumenti, 1.250 magliette, di cui 250 riportanti i nomi di alcuni giocatori del Napoli, 1.200 etichette, di cui mille con il logo “S.S.C. Napoli Official Product” e 200 con il logo “Palermo Calcio Official Product”.

Numerose, inoltre, le bandiere con i colori della società sportiva partenopea.

Gli operatori hanno identificato la titolare del locale, una 37enne napoletana, e l’hanno denunciata per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, ricettazione, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e per contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

Nel corso dei controlli, infine, è stata riscontrata la presenza di quattro lavoratori non in regola ed il deposito è stato sottoposto a sequestro.