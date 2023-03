Per venire incontro alle esigenze dei residenti della zona collinare, in occasione della chiusura di via Nastro Verde per lavori di messa in sicurezza, ad opera dell’Anas, l’amministrazione comunale di Sorrento, con la collaborazione della società Autolinee Torquato Tasso, ha previsto un servizio autobus sulla tratta da Sorrento a Priora e viceversa, con percorso alternativo via Nastro D’Argento.

A partire da domani, 9 marzo, le partenze da Sorrento (capolinea presso il Bar Kontatto, di fronte piazza Angelina Lauro) a Priora sono programmate alle ore 7.20, 8.45, 13.40 e 17.30. Da Priora (capolinea presso la chiesa di Santa Maria del Toro) a Sorrento, alle ore 7.40, 9, 13.55 e 17.45.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0818771477