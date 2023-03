Varato il circuito X-Country a Contursi Terme

Contursi Terme continua a confermarsi come vera e propria roccaforte della mountain bike campana e nell’accogliente Agriturismo Parisi ha trovato terreno fertile per far svolgere la settima edizione della XC Grotta del Rosario.

In cabina di regia il sodalizio Bike&Sport Team di Luciano Forlenza che ha avuto l’onore e l’onere di aprire il circus delle gare cross country, in seno al nuovo circuito che lega Campania e Basilicata denominato X-Country, in sinergia con i rispettivi comitati regionali della Federciclismo.

Quella di Contursi Terme, che ha richiamato oltre un centinaio di bikers ai nastri di partenza, è stata la prima delle dieci prove del nuovo circuito con l’assegnazione delle prime maglie di leader (messe in dotazione dal maglificio Ciemme Sport) solo per le categorie agonistiche dagli esordienti fino agli open.

Obiettivo trionfo e podi conquistati tra gli agonisti per:

Christian Santaniello (Federal Team Bike), Gennaro Scibelli (Federal Team Bike) e Antonio Arena (Asd Belvedere Ciclone) tra gli esordienti primo anno, Pierfrancesco Calipari (Asd Belvedere Ciclone), Giovanni Russo (Federal Team Bike) e Riccardo Carrafiello (Amici Superski) tra gli esordienti secondo anno, Sara Simeone (Bike&Sport Team) tra le allieve donne e Alessandra Lauria (Team Bikers Viggiano) tra le esordienti donne, Manuel Riente (Asd Belvedere Ciclone), Domenico Mangino (Team Bykers Viggiano) e Antonio Giovanni Carlomagno (Team Bykers Viggiano) tra gli allievi primo anno, Pierluca Perrone (Asd Belvedere Ciclone), Andrea Ruggiero (Federal Team Bike) e Antonio Luigi Zero (Rampikevoli Mtb) tra gli allievi secondo anno, Luciano Affinito Mancino (Vesuvio Mountainbike), Giuseppe Panariello (Federal Team Bike) e Domenico Esposito (Federal Team Bike) tra gli juniores uomini, Alessia Presta (Asd Belvedere Ciclone) e Dalila Langone (Loco Bikers) tra le juniores donne, Patrick Vanacore (Vesuvio Mountainbike), Graziano Forlenza (Bike&Sport Team) e Vincenzo Gargano (Bike&Sport Team) tra gli under 23, Ilenia Matilde Fulgido (Cicloteam Valnoce) tra le donne élite, Luigi D’Amico (Bike&Sport Team), Gino Masino (Bike&Sport Team) e Domenico Chiarelli (Cicloteam Valnoce) tra gli élite uomini.

Primati di categoria in ambito amatoriale ad appannaggio per

Dario Fago Mastrangelo (Bike&Sport Team) tra gli élite sport, Armando Nigro (Bike&Sport Team) tra i master 1, Mauro Coppola (Lucky Team) tra i master 2, Giuseppe Acciardo (Croccanti Racing Team) tra i master 3, Salvatore Della Pietra (Federal Team Bike Tra i master 4), Danilo Pesce (Team I Love MTB Torre del Greco) tra i master 5, Domenico Iannotta (Team Giannini) tra i master 6, Emilio Radesca (Bike in Tour Vallo di Diano tra i master 7, Ferdinando Panagrosso (Cicloo Carbonari Bikers) tra i master 8, Giovanna Brancaccio (Vesuvio Mountainbike) tra le master donna 1 e Veronica Improta (Federal Team Bike) tra le master donna 5.

Classifiche complete su Mtbonline a questo link https://mtbonline.it/ Risultato/1579/0-7-xc-grotta- del-rosario

LE PROSSIME GARE 2023 DEL CIRCUITO X-COUNTRY

7 maggio Genzano di Lucania (Potenza) Asd Lupusbike

21 maggio San Cipriano Picentino (Salerno) Ciclopicentia

28 maggio Eboli (Salerno) Rampikevoli Mtb

4 giugno Viggiano (Potenza) Team Bikers Viggiano

18 giugno Palazzo San Gervasio (Potenza) Lucania Bike

2 luglio Visciano (Napoli) Team Bike Visciano

23 luglio Paterno (Potenza) Loco Bikers

6 agosto Ottati (Salerno) Polisportiva Ottati Mtb

20 agosto Matera GS Baser Dilettantistico