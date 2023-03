Si terrà giovedì 9 marzo alle ore 11.30 a Torino, presso la sede di Intesa Sanpaolo – in via Monte di Pietà 32, Sala Colonne, la conferenza stampa di presentazione dei XXXIV Giochi Nazionali Invernali Special Olympics di sci alpino e snowboard. Inoltre, per la prima volta in questa cornice, verrà promossa la danza sportiva. L’evento si svolgerà a Bardonecchia dal 12 al 16 marzo 2023. Coinvolgerà 250 Atleti con e senza disabilità intellettive provenienti da ogni parte d’Italia e pronti a dare prova di capacità e talento nello sport e nell’offrire, attraverso di esso, punti di vista diversi da cui osservare le persone con disabilità, ora portatrici di autonomia ed inclusione.

A seguire, alle 13:00, presso il giardino Nicola Grosa, accanto al grattacielo Intesa Sanpaolo, con un suggestivo momento protocollare verrà ufficialmente accesa la fiamma olimpica. Dalla sede del Premium Partner dei Giochi, inizierà il suo viaggio di 200 km, passando per Pragelato l’11 marzo, Sestriere il 12 e Bardonecchia il 13, tappa finale. Alle 15:00 è previsto il suo ingresso alla Cerimonia di Apertura, nel Palazzo delle Feste, in piazza Valle Stretta. Scortata da un atleta e un partner Special Olympics accenderà il tripode dando il via ufficiale all’evento.

La torcia olimpica

La torcia olimpica simboleggia la volontà di diffondere i valori olimpici tra i popoli. Annunciando l’arrivo dei Giochi Nazionali Special Olympics, mette in luce il ruolo fondamentale del gioco e dello sport nella costruzione di comunità inclusive, alle quali atleti, familiari, volontari, studenti, insegnati offrono il loro personale contributo. Durante la conferenza stampa la lanterna con la fiamma che accenderà la torcia olimpica sarà affidata a un atleta Special Olympics e a Intesa Sanpaolo, a testimonianza dell’impegno con cui la banca – anche attraverso i numerosi dipendenti volontari ai Giochi – sta accompagnando il percorso di Special Olympics in Italia.