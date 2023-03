Sono tre le aziende della penisola sorrentina protagoniste fino a domani al Foodex, l’International Food and Beverage Exibition di Tokyo, evento tra i più importanti a livello mondiale e punto di riferimento per le esportazioni verso il Giappone e per l’intero mercato orientale.

Piemme, Solagri ed i Giardini di Cataldo sono i tre operatori che hanno risposto alla manifestazione di interesse lanciata dal Comune di Sorrento per permettere alle realtà agroalimentari del territorio di partecipare alla più grande manifestazione fieristica agroalimentare del Giappone.

L’iniziativa è stata coordinata dal Flag Apprododi Ulisse, con il Gal Terra Protetta e l’Ufficio Relazioni Internazionali del Comune di Sorrento.

Anche per il 2023 l’Italia si conferma come uno dei leader del settore food and beverage in Giappone, con il padiglione più grande e la maggiore partecipazione nazionale di aziende.