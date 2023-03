A Caivano continua la lotta tra i carabinieri della locale compagnia e lo spaccio di droga. Anche nell’ultima operazione un arresto, è il 160esimo dal 1 luglio scorso, giorno in cui è stata istituita la compagnia carabinieri di Caivano. I militari hanno effettuato un vero e proprio blitz monitorando per ore via Atellana con le teste di cuoio del reggimento Campania e il nucleo cinofili di Sarno pronti ad intervenire.

Caivano, blitz in via Atellana: la piazza di spaccio “protetta” dalle telecamere

E’ arrivato il “via libera” e in pochi secondi è iniziata l’irruzione all’interno del cortile condominiale. Per Giuseppe Di Micco, 24enne del posto già noto alle forze dell’ordine, neanche il tempo di disfarsi di due involucri. Bloccato, è stato perquisito e in quei pacchetti c’erano 95 grammi di hashish e 6 grammi di cocaina.

Un sistema di videosorveglianza in hd con monitor e telecamere

L’uomo è stato arrestato ma nel frattempo i carabinieri hanno continuato a perquisire e rastrellare le aree comuni del porticato e lì vengono sono stati rinvenuti e sequestrati diverso materiale per il confezionamento della droga e un sistema di videosorveglianza in hd con monitor e telecamere di ultima generazione.