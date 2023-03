Perché non ci sono dei casinò attorno al Vesuvio?

Purtroppo sono diverse le limitazioni che frenano la possibilità di aprire un casinò terrestre. In parte sono comuni alle case da gioco terrestri, in parte sono più specifiche delle caratteristiche nel nostro Paese

La zona del Vesuvio è una bellezza della natura che non richiede nessuna aggiunta, perché è già perfetta così. Con il cratere dall’aspetto unico che si scorge in lontananza, Napoli e la zona del Vesuvio uniscono arte, natura, cultura e una cucina tipica tra le migliori al mondo. Sono in molti però a chiedersi come mai, tra i tantissimi locali, ristoranti e luoghi di intrattenimento, non sia presente un casinò. Anche coloro che amano i migliori casino online svizzera sarebbero sicuramente entusiasti di provare il tavolo verde avendo sullo sfondo uno dei vulcani più famosi al mondo.

Purtroppo sono diverse le limitazioni che frenano la possibilità di aprire un casinò terrestre. In parte sono comuni alle case da gioco terrestri, in parte sono più specifiche delle caratteristiche nel nostro Paese.

Dal punto di vista della specificità del territorio, dobbiamo tenere presenti due aspetti:

In Italia, la regolamentazione dei casinò è molto severa. Se aprire un casinò online è una procedura lunga e impegnativa ma in un certo senso agile, i casinò terrestri devono superare una burocrazia che può far perdere l’entusiasmo anche ai più volenterosi; La zona del Vesuvio è ovviamente sicura, ma bisogna mettere in conto che gli investimenti ingenti richiesti per aprire un casinò potrebbero andare incontro a delle difficoltà tecniche proprio per la zona stessa, che presenta delle caratteristiche specifiche .

Appurati questi due fattori, si intuisce già da qui che l’idea di aprire un grande casinò in stile Las Vegas è un’impresa alquanto complicata, che dovrebbe superare tante fasi. Talmente tante, che la determinazione di eventuali investitori dovrebbe essere d’acciaio.

Le sfide attuali dei casinò terrestri

Una delle sfide che il mondo online ha portato con sé è quella della competizione rispetto ai servizi tradizionali, quelli cioè fisici. Negozi, intrattenimento e anche i servizi in generale si sono ritrovati a dover affrontare una concorrenza molto più spietata del competitor “della porta accanto”. I negozi online offrono una scelta più ampia e quasi imparagonabile rispetto a quella di un negozio fisico e anche i prezzi riescono ad essere più invitanti per i consumatori.

Lo stesso vale per i casinò online, i quali si sono dovuti in qualche modo adattare a una concorrenza praticamente sterminata sul web. L’adattamento però non sempre è possibile, dato che il mondo virtuale offre dei vantaggi che è impossibile equiparare a livello reale.

Per nominarne solo alcuni, troviamo:

La possibilità, per i giocatori, di spendere meno: il player che entra in un casinò terrestre deve aggiungere ,oltre alle spese per raggiungere il casinò, il costo dell’entrata. Le puntate poi hanno dei limiti che non sono paragonabili alle puntate nei casinò online: in questi ultimi le scommesse partono anche da 0,01 €, quanto basta per entrare in gioco; La privacy dei giocatori è un aspetto che è praticamente impossibile da replicare. L’utente online può giocare quando vuole e dove vuole, senza che nessuno sappia se e quando si connette a un casinò online. Diverso è il discorso per una casa da gioco terrestre, in cui la probabilità di essere notati è praticamente una certezza; Promozioni e bonus competitivi: i casinò terrestri devono sostenere tante spese, che riguardano la struttura, il personale e le tasse ovviamente. Impossibile quindi riuscire a offrire agli avventori le stesse promozioni che troviamo online. Un bonus ad esempio del 100% sul primo deposito o addirittura un bonus senza deposito sono condizioni insostenibili nelle strutture fisiche; Maggiore scelta di giochi e quindi varietà. Per quanto un casinò fisico possa essere ricco di tavoli da gioco e slot, tuttavia non potrà mai realmente competere con il parco giochi disponibile online. Si tratta di limitazioni fisiche, oltre che di investimento. Poter variare è uno degli aspetto che più fanno presa sui giocatori e che sono difficilmente sostituibili; Possibilità di pagare in criptovaluta. Anche se ancora in fase emergente, le crypto sono una modalità di pagamento che si sta diffondendo in maniera rapida e costante, anche grazie alla struttura regolamentare di supporto. Ovviamente, la valuta digitale è disponibile solo nei casinò online, perlomeno ad oggi.

Questo quadro riassuntivo rende ben chiare le motivazioni per cui l’idea di vedere un casinò grande nella zona del Vesuvio non è facilmente applicabile. Finché non ci saranno novità, sia gli abitanti del luogo che i turisti potranno godere del panorama del posto, magari mentre giocano alla loro slot preferita o sfidano il banco a una partita a Blackjack.