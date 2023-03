Sono terminati i lavori di adeguamento della fogna pluviale in Via Mortora San Liborio, a Piano di Sorrento. La strada è stata definitivamente aperta alla normale circolazione già nella serata di martedì. Il dispositivo di viabilità ora in vigore nel centro della città, infatti, è tornato quello tradizionale.

L’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Piano di Sorrento, Anna Iaccarino, al termine degli interventi ha sottolineato: “Sono stati effettuati lavori di assoluta importanza, che ormai non erano più rinviabili e che, ci si augura, portino miglioramenti sotto diversi profili, a iniziare da quello ambientale. Come Amministrazione abbiamo seguito i lavori con impegno e presenza ad iniziare dal nostro Sindaco Salvatore Cappiello, che ha seguito in prima persona l’andamento delle operazioni. Siamo tutti consapevoli che l’avvio delle lavorazioni e l’apertura del cantiere hanno causato, nel corso delle ultime settimane, dei disagi per quanto concerne la viabilità interna. Ringraziamo tutti per la sensibilità e la comprensione mostrate quotidianamente”.

L’Assessore Anna Iaccarino ha inoltre aggiunto: “Specie nella prima fase degli interventi vi sono stati diversi giorni di pioggia, circostanza che inevitabilmente ha inciso sul normale prosieguo della giornata lavorativa in cantiere così come di norma avviene. Ma, al di là di questo, non ci sono stati significativi imprevisti, incognita questa che, potenzialmente, può sempre sorgere quando si tratta di intervenire su beni o zone a lungo non attenzionati e comunque quando si tratta di opere pubbliche”.

L’Assessore Anna Iaccarino ha aggiunto: “In ogni caso va indubbiamente chiarito che la maggior parte dei lavori che interessano strade, piazze o edifici pubblici comportano purtroppo, ma necessariamente, dei disagi da fronteggiare da parte di tutti. L’alternativa sarebbe non fare lavori. Ovviamente questo non significa che debba sopportarsi illimitatamente il protrarsi di qualsiasi disagio, ma che purtroppo occorre farlo nei limiti del normale andamento dei cantieri e degli imprevisti ad essi connessi. Da sottolineare che, nel nostro caso, l’area di cantiere era situata in una zona a dir poco cruciale per la viabilità in entrata ed in uscita. Ma ripeto, erano lavori attesi da tempo a cui si sono aggiunte le operazioni relative al necessario adeguamento del sistema di scarico da parte di alcuni condomini dell’area. La via sarà ancora interessata dal prosieguo di interventi a cura di Terna S.p.A. a cui successivamente si procederà ad una asfaltatura adeguata per rendere la nostra strada efficiente. Dunque chiediamo ancora pazienza e comprensione per far sì che possano essere svolti gli interventi che renderanno la strada in condizioni ottimali”.