Nell’ambito dei controlli avviati per contrastare l’illecito smaltimento dei reflui industriali nel fiume Sarno e nei suoi affluenti, i militari delle stazioni carabinieri forestale di Roccarainola e Marigliano, a Poggiomarino, hanno denunciato un uomo, 30 enne originario del posto, titolare di un’autofficina.

I militari, durante il controllo dell’attività, hanno constatato la presenza di un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi all’interno del locale adibito ad autofficina, tra cui olii esausti poggiati su suolo nudo senza alcuna vasca di prefiltraggio e disoleazione.

I rifiuti ed il locale venivano posti in sequestro preventivo. L’uomo è stato anche multato per 5.164,57 euro per omessa iscrizione dell’attività all’albo con annesso sequestro di tutte le attrezzature rinvenute.