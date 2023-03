Domenica 12 Marzo alle ore 11.00 allo Stadio Comunale Santa Maria andrà in scena Santa Maria la Carità- Viribus Unitis, gara valevole per la venticinquesima giornata del Campionato di Promozione Girone B.

Il Santa Maria la Carità nell’ultimo turno ha conquistato matematicamente l’accesso al prossimo campionato di eccellenza campana per la prima volta nella sua storia. Nell’ultimo turno in quel di Barano è caduta l’imbattibilità della compagine rossazzurra che è uscita sconfitta per 2-1 al termine di una gara in cui forse le motivazioni dei locali l’hanno fatta da padrona. A niente è servito il gol al quarto d’ora di Tarallo, la formazione di Mister Durazzo si è fatta rimontare subendo due reti nelle battute finali delle due frazioni messe a segno da Sorbo e De Luise. Sconfitta addolcificata dalla vittoria del Cercola sul Frattamaggiore.

Nel Comunale vestito a festa per la promozione nella massima serie regionale arriva la quinta forza del Campionato: la Viribus Unitis che nell’ultima gara si è imposta per 2-1 ai danni dell’Oratorio Don Guanella Scampia, le due marcature sono state realizzate da Bracale e Elayache. La compagine vesuviana è quinta in classifica con 40 punti frutto di 11 vittorie, 6 sconfitte e 7 pareggi. Il top scorer è Borrelli con 4 reti. Un girone fa l’incontro è terminato con il risultato di 0-3, il Santa Maria la Carità espugnò il comunale di Brusciano con le reti di Apuzzo, Farriciello e Talia.

Le parole del presidente D’Oriano

La sconfitta in quel di Barano è stata mal digerita dal numero uno del Santa Maria La Carità, il presidente D’Oriano che si è così espresso: “Una partita importante per convalidarci campioni e alla fine ti torvi con una sconfitta meritata, abbiamo vissuto un momento bello per la vittoria e una situazione non delle perfette per la prima sconfitta in campionato. Ho visto in settimana i ragazzi in allenamento non brillanti, ci può stare, non mi aspettavo il risultato pieno ma non una sconfitta, da presidente avrei voluto continuare a portare avanti l’imbattibilità”

Mancano sei gare e bisogna onorare il campionato fino alla fine, non sono ammessi passi falsi a partire da domenica. L’ingresso sarà libero.