“Conferiremo la cittadinanza onoraria alle donne iraniane, rifugiate di guerra e che stanno lottando per la libertà del loro Paese. Abbiamo iniziato l’iter”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, a margine dell’evento “La Forza dell’Infinito”, svoltosi al Teatro Summarte.

“Domani, Venerdì 10 Marzo, alle ore 10, si riunirà il Consiglio Comunale – ha concluso Di Sarno – per deliberare il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Sergrè che speriamo di avere nel nostro paese”.

E ben due sono stati gli eventi, a Somma Vesuviana, in occasione della Giornata Internazionale della Donna e ambedue in serata.

Al Teatro Summarte la Forza dell’Infinito.

“Abbiamo raccontato la donna, la cultura della femminilità, attraverso le varie forme artistiche le associazioni EvaProEva _odv ed”Antonio Seraponte APS”, il gruppo Cor’e femmene ed il Liceo Evangelista Torricelli di Somma Vesuviana daranno vita a ” La forza nell’infinito”.

Attraverso l’arte, ( musica , prosa e poesia) abbiamo celebrato la figura della donna nelle sue infinite sfaccettature – ha affermato Cinzia Castaldo, Presidente di EvaProEva – donna che, ritrova sempre la forza per affrontare le discriminazioni, le difficoltà quotidiane ed i momenti bui”.

E da Somma Vesuviana è partita un’idea innovativa: un calendario attraverso il quale le donne ucraine, provenienti dalla guerra, con i loro figli, ma che oggi sono a Somma, raccontano la loro storia. La vendita di questo calendario servirà ad acquistare beni primari da inviare in Ucraina.

“Dal mese di aprile 2022 molte donne e bambini hanno arricchito la nostra comunità: hanno frequentato i nostri corsi di lingua italiana, hanno partecipato alle nostre manifestazioni, sono state parte integrante della macchina organizzativa della “Festa delle Lucerne”. Ora che il conflitto purtroppo continua, però, è necessario ancora aiutare chi è rimasto o è tornato nel proprio paese: per questo motivo, le stesse donne oramai ben integrate nella città di Somma Vesuviana hanno deciso – ha affermato poco fa, Gerardo Iovino, Presidente Arci di Somma Vesuviana – spontaneamente, di aderire all’iniziativa di questo calendario della solidarietà. Il ricavato sarà devoluto interamente all’acquisto di beni primari e medicinali da inviare alle città ucraine sotto assedio. Si infatti è nato un Calendario 2023, la cui vendita servirà ad acquistare beni primari da inviare in Ucraina. Ieri , a Somma Vesuviana, in occasione della Festa della Donna, per la prima volta abbiamo presentato: “Stand With – Ukraine – calendario 2023”, con un evento specifico “L’otto per la pace – L’otto per TUTT3! Erano presenti donne come Lilia Hrynyshyna, psicologa ucraina e l’artista ucraina Taya Vysochanska con una sua mostra d’Arte e le cui opere sono anche all’interno di questo calendario artistico”.