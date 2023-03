Judo, Asd Il Rio Caputo, Nacchio e Pappalardo tra i migliori in Italia

Sabato 4 marzo al Palavesuvio di Napoli si sono svolte le qualificazioni regionali per strappare i pass per le finali del Campionato d’Italia FIJLKAM Under 18 di Judo. Presetni circa 150 atleti della Regione Campania. I tre atleti dell’Associazione “Il Rio” sono riusciti a qualificarsi ed il 17/18 si giocheranno il titolo d’Italia con i migliori judoka d’Italia.

Per la scuola judo “Il Rio” hanno ottenuto accesso alle finali del Campionato d’Italia Under 18 che si terrà a Taranto: Caputo Angelo nei 73 kg, Pappalardo Luigi nei 60 kg, Nacchio Imma nei 48 kg, già Campionessa d’Italia “Esordienti B” nell’anno 2021. Buone anche le prove di Cataldi, Rossi e Tortora che non riescono a qualificarsi, ma considerando che sono al loro primo anno negli under 18 hanno fatto una buonissima gara.

Il tecnico della compagine di Sant’Egidio del Monte Albino, il Maestro Mimmo Salernitano, è notevolmente soddisfatto: “Siamo arrivati alle competizioni con tutti i nostri ragazzi del 2008, quindi i piccoli in gara, e ciò nonostante abbiamo strappato tre pass e fatto una bellissima figura”.

Intanto continua crescere anche il settore giovanile della scuola di judo, il 24 e 25 marzo infatti gli under 15 dell’Associazione sportiva dilettantistica “Il Rio”, Vincenzo Alfano nei 46kg, Emanuele Buoninconti nei 55kg, Youssef Rachhi nei 55kg e Monica Pappalardo nei 48kg, parteciperanno al primo Gran Prix Italia dell’anno 2023, che si terrà sempre a Taranto, dove si confronteranno con i migliori atleti d’Italia alla ricerca di punti per scalare la Ranking nazionale.