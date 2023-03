Ospedale di Gragnano, sopralluogo del direttore generale: l'Asl Na 3 Sud punta al potenziamento (FOTOGALLERY)

Ieri mattina il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo ha fatto visita all’ospedale di Gragnano. Nel corso della mattinata ha incontrato il sindaco della città Aniello D’Auria, medici, infermieri e operatori della struttura.

Ospedale di Gragnano, sopralluogo del direttore generale: l’Asl Na 3 Sud punta al potenziamento

Il direttore Russo ha confermato il programma di potenziamento della struttura gragnanese “non solo come poliambulatorio con le principali branche mediche, ma anche come centrale operativa territoriale di telemedicina e centro specializzato per la tutela della donna e del bambino”.

“Proficua collaborazione istituzionale tra comune e azienda sanitaria”

Il sindaco di Gragnano Aniello D’Auria ha sottolineato “la proficua collaborazione istituzionale tra Comune e Azienda Sanitaria. Lavoriamo insieme – ha sottolineato il primo cittadino – affinché Gragnano resti polo d’eccellenza per l’erogazione dei servizi sanitari ai cittadini dell’area. Inoltre, abbiamo individuato delle aree attorno al presidio per incrementare le aree di parcheggio”.