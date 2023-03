A Sorrento l’arcivescovo celebrerà una messa per gli operatori del mondo del turismo

Si terrà nella parrocchia N.S. di Lourdes in Sorrento, la prima celebrazione con il mondo del turismo. La messa presieduta da monsignor Francesco Alfano ed animata dalla Schola Cantorum San Francesco, è in programma, mercoledì 15 marzo alle ore 18, alla vigilia della nuova stagione turistica e della solennità di San Giuseppe, patrono dei lavoratori.

È stato rilanciato, nella Chiesa diocesana, da pochi mesi, il Servizio per il Turismo e il Tempo libero, con l’auspicio del nostro Arcivescovo che il 27 gennaio nella sala consiliare di Sorrento ci ricordava che “Il turismo interpella anche la Chiesa. Dai lavoratori agli imprenditori, dagli amministratori ai politici, dagli operatori pastorali alle comunità cristiane: a tutti è chiesto di porre attenzione alle persone che accogliamo ed incontriamo, in un momento di vacanza e di svago, per la nostra penisola è una vocazione naturale”.

In questo contesto si situa la Pastorale del Turismo, nel servizio delle comunità e in rete con il territorio e con quanti lo hanno a cuore, lo abitano o lo visitano. “La festa di San Giuseppe, ci rimanda ad una data importante: la visita di Papa Giovanni Paolo II nella nostra Arcidiocesi. In piazza Tasso a Sorrento, nel 1992, il Santo Padre rivolse ai cittadini un discorso, ancora oggi attuale e mi piace pensare lungimirante per la Pastorale del Turismo.

Ci esortava a non considerare mai i nostri ospiti come semplici utenti di servizi, ma fratelli e sorelle da rispettare e servire, invitandoci a essere promotori, con ogni mezzo, della cultura del rispetto e della solidarietà verso tutti”, così don Salvatore Iaccarino, incaricato diocesano per il Turismo e Tempo Libero.

Alla celebrazione saranno presenti le associazioni e gli operatori di settore. Al termine della messa, nel salone parrocchiale, ci sarà un momento conviviale, offerto dall’Associazione Cuochi Penisola Sorrentina e dall’Aibes, con la presentazione del nuovo portale della pastorale del turismo e del messaggio dell’Arcivescovo ai turisti per il 2023.