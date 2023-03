L’8 marzo 2023 è stato lanciato su YouTube il nuovo brano del noto neomelodico siciliano Natale Galletta dal titolo “Nun ‘A Voglio Chiù”. Fin qui nulla di strano, se non fosse per il fatto che uno degli “attori” del videoclip è Fulvio Frezza, eletto lo scorso 2020 consigliere regionale tra le file di Più Campania in Europa.

Ma a destare clamore non è solo la presenza del politico nel video, bensì il fatto che il filmato sia stato girato nelle stanze di una sede istituzionale come quella del Consiglio Regionale. La torre nell’isola F13 del Centro direzionale che ospita la sede dell’Assemblea campana si è trasformata in un set per un videoclip neomelodico.

Quel video che imbarazza il Consiglio Regionale: il caso del neomelodico Natale Galletta

Le riprese del video, che ha già superato le 22mila visualizzazioni, non era stato autorizzato da nessuno. Una situazione che sta provocando non poco imbarazzo a tutti gli esponenti che rappresentano l’Assise campana. Il governatore Vincenzo De Luca che provvedimenti adotterà?

Anche una scena piccante nel filmato

Quello che si chiedono in molti è se una sede istituzionale possa essere utilizzata per realizzare un video i cui contenuti sono abbastanza “discutibili”. Nella parte finale del filmato non mancano le sorprese, tra cui una scena piccante, in spregio alle più elementari regole di rispetto verso le sedi della Pubblica amministrazione, dove si assumono decisioni importanti per la vita dei cittadini. Al termine del video, ovviamente, non mancano ringraziamenti al consigliere Frezza.

Martina Amante