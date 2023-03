Giovedì pomeriggio gli agenti del Commissariato di Ischia, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti nel Comune di Barano d’Ischia presso lo stadio “Don Luigi Di Iorio” per una segnalazione di rissa tra spettatori durante la partita di calcio under 14 tra il Barano Calcio e lo Sporting Village Qualiano.

I poliziotti, grazie alla visione di alcuni filmati diffusi sul web, hanno identificato i partecipanti alla rissa, scaturita per futili motivi tra alcuni genitori delle opposte tifoserie; gli operatori hanno, altresì, accertato che uno dei partecipanti aveva utilizzato una cintura per colpire un altro corrissante, provocandogli delle ferite.

Due donne, una 40enne ed una 43enne, e quattro uomini, di 44, 47, 51 e 52 anni, sono stati denunciati per rissa; il 44enne è stato anche denunciato per possesso di oggetti contundenti o atti ad offendere in occasione di manifestazioni sportive.