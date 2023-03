Conferita ufficialmente a Francesco “Ciccio” Esposito il titolo di Ambasciatore dello Sport della Città di Castellammare di Stabia. Nelle scorse ore il nove volte campione del mondo di canottaggio, quattro medaglie d’oro al valore atletico del Coni, Cavaliere della Repubblica e “Collare d’oro”, ha ricevuto la pergamena della commissione straordinaria prefettizia attualmente alla guida dell’Ente Palazzo Farnese.

La motivazione: “Ha dato lustro allo sport nazionale ed internazionale”

Nella motivazione, sottoscritta dai commissari Raffaele Cannizzaro, Mauro Passerotti e Rosa Valentino, si legge: “Per gli innumerevoli successi conseguiti nella disciplina del canottaggio, per aver dato lustro allo sport nazionale ed internazionale e per aver contribuito a favorire la conoscenza della città di Castellammare di Stabia”.

Il percorso era cominciato già nel periodo dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaetano Cimmino e che si è poi concluso con la delibera approvata dalla commissione che ha assunto i poteri della giunta comunale. “Sono felice e orgoglioso – ha dichiarato Esposito – di aver ricevuto la pergamena e continuerò a portare in alto il nome della città di Castellammare”.

Castellammare, conferito ufficialmente a Francesco “Ciccio” Esposito il titolo di Ambasciatore dello Sport della Città

Ciccio Esposito, dipendente del Comune di Castellammare da poco in pensione, avrà il compito di “promuovere, tutelare ed incentivare le tradizioni sportive stabiesi, anche attraverso il sostegno alle numerose associazioni di settore presenti sul territorio”. Inoltre, potrà “rappresentare la città nel corso di eventi e manifestazioni, favorendo la diffusione dei più alti e nobili valori sportivi”.

Francesco Esposito vanta una carriera sportiva ultraventennale, costellata da numerosi successi e riconoscimenti, tra i quali il conseguimento del titolo di campione del mondo per ben nove volte. E poi la partecipazione ai Giochi Olimpici di Los Angeles nel 1984, le medaglie d’oro al valore atletico conferite dal Coni (1980, 1990,1992,1994), il premio Kellel alla carriera conferito nel 1996 in occasione delle Olimpiadi di Atlanta dalla Federazione Internazionale di Canottaggio. Più recentemente l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica (2003) e il premio “Collare d’oro” conferito nel 2019 dal presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte.